Phối hợp tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho 1.500 học sinh

Phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho 1.500 học sinh.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em nhận diện, phòng tránh hành vi vi phạm pháp luật trong môi trường học đường và đời sống xã hội.

Thông qua phiên tòa giả định xét xử vụ án Cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, các em học sinh được trực tiếp theo dõi trình tự, thủ tục xét xử, tìm hiểu vai trò của VKSND và các chủ thể tiến hành tố tụng và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Hình thức tuyên truyền sinh động, trực quan, góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với học sinh, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Kiểm sát viên giao lưu câu hỏi tìm hiểu pháp luật với các em học sinh.

Sau phiên tòa giả định, đại diện Công an xã Quảng Phú, VKSND, TAND khu vực 3, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Qua đó, khuyến cáo học sinh không tự ý sử dụng, mang theo hoặc tham gia vào các hành vi liên quan đến vũ khí, hung khí nguy hiểm; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi phát sinh mâu thuẫn hoặc tình huống có nguy cơ mất an toàn.

Hoạt động là dịp để chi đoàn VKSND khu vực 3 phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, lực lượng Công an, tổ chức Đoàn và nhà trường trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh.

Các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn mỗi học sinh nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không sử dụng bạo lực và có trách nhiệm với hành vi của bản thân. Đây là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong thanh thiếu niên.