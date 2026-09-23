Phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tranh tụng

Hình ảnh tại phiên tòa.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, vừa qua, VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 2 phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm.

Các phiên tòa do đồng chí An Triệu Hùng - Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị theo dõi diễn biến phiên tòa, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng xét hỏi, tranh luận, đối đáp với người bào chữa và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình xét xử.

Hai phiên tòa, ba bị cáo lĩnh tổng cộng 28 năm tù

Phiên tòa thứ nhất xét xử bị cáo Vũ Mạnh Thu về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Thu đã đưa ra thông tin gian dối để bà Phan Thị Thúy Ái chuyển số tiền 481.631.296 đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, lợi dụng việc được giao trông coi hàng hóa, Thu tự ý mang 106 bộ chế hòa khí trị giá 162.180.000 đồng đi bán và sử dụng số tiền thu được vào mục đích đánh bạc qua mạng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tập trung xét hỏi, làm rõ hành vi của bị cáo đối với từng khoản tài sản bị chiếm đoạt; phân tích phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội cùng các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Mạnh Thu 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành 13 năm tù.

Phiên tòa thứ hai xét xử bị cáo Nguyễn Trần Minh Anh và Lưu Hoàng Chánh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong các ngày 18 và 21/10/2025, tại một phòng cho thuê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Trần Minh Anh đã cung cấp địa điểm, chất ma túy; Lưu Hoàng Chánh cung cấp dụng cụ để cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Minh Anh là người khởi xướng, cùng Chánh thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tập trung làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo, quá trình chuẩn bị địa điểm, chất ma túy và dụng cụ sử dụng; đồng thời đối chiếu lời khai với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Do vụ án có người bào chữa tham gia, Kiểm sát viên chú trọng kỹ năng xét hỏi, tranh luận và đối đáp, làm rõ những vấn đề liên quan đến chứng cứ, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trần Minh Anh 8 năm tù và Lưu Hoàng Chánh 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Như vậy, qua 2 phiên tòa, cả 3 bị cáo bị tuyên tổng cộng 28 năm tù.

Rèn luyện kỹ năng tranh tụng qua những vụ án thực tế

Thông qua 2 phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên, chuyên viên VKSND khu vực 3 có điều kiện trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và xây dựng đề cương xét hỏi.

Đối với từng vụ án, việc xác định những vấn đề trọng tâm cần làm rõ, dự kiến các tình huống phát sinh và chuẩn bị phương án tranh luận, đối đáp có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.

Đặc biệt, với những vụ án có người bào chữa tham gia, Kiểm sát viên cần chủ động theo dõi diễn biến phiên tòa, kịp thời đối đáp những vấn đề được đặt ra trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật.

Việc lãnh đạo Viện trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại các phiên tòa rút kinh nghiệm còn tạo điều kiện để Kiểm sát viên, chuyên viên học tập phương pháp nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng xét hỏi và xử lý tình huống thực tế.

Đây cũng là hình thức đào tạo, tự đào tạo tại chỗ, giúp công chức trong đơn vị tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên, nhất là kỹ năng đánh giá chứng cứ, xét hỏi, tranh luận và đối đáp tại phiên tòa, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.