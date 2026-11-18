Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngày 18-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có Công văn số 2698-CV/CQBPTTH gửi Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố về việc phối hợp, ưu tiên tiếp sóng trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử, truyền thống văn hiến, bản sắc và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam, chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra ngày 24-11-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp toàn bộ sự kiện, bao gồm các hoạt động trước giờ khai mạc, không khí tại sân vận động, tiết mục mở màn và chương trình nghệ thuật chính thức.

Khung giờ truyền hình trực tiếp dự kiến từ 19h đến 22h ngày 24-11, gồm hai phần: Từ 19h đến 20h là không khí trước chương trình, hoạt động bên lề và các tiết mục mở màn; từ 20h đến 22h là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Để bảo đảm việc tiếp sóng thuận lợi, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ cung cấp tín hiệu sạch (clean feed) qua hệ thống truyền hình vệ tinh VTC Digital, kênh số 1 (Hà Nội 1 - H1), phục vụ các đài địa phương tiếp sóng.

Trong công văn, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đề nghị lãnh đạo các cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí khung giờ, tổ chức tiếp sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện; đồng thời chủ động giới thiệu, tuyên truyền chương trình trên các kênh và nền tảng số của đơn vị.

Các cơ quan được đề nghị sớm xác nhận phương án tiếp sóng, phân công đầu mối biên tập và kỹ thuật để phối hợp kiểm tra tín hiệu, chuẩn bị lịch phát sóng, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Việc phối hợp tiếp sóng rộng rãi được kỳ vọng sẽ đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đông đảo nhân dân cả nước, góp phần để khán giả trên mọi miền Tổ quốc cùng thưởng thức chương trình, hòa chung không khí Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, hoạt động này thể hiện sự đồng hành, phối hợp của hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình trong tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.