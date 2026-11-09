Phối hợp thực hiện tốt công tác biên phòng

TP Hồ Chí Minh có đường biên giới trên biển dài hơn 117km, quản lý vùng biển rộng 14.362km2; có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng.

Đồng chí Hồ Hồng Thành Tính, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh An cho biết: “Đặc thù vùng biển của xã đảo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm buôn lậu, khai thác hải sản bất hợp pháp, tai nạn đường thủy, thiên tai... Chúng tôi chú trọng phối hợp với BĐBP trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp xử lý vụ việc trên biển, địa bàn biên phòng".

Để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng, mối quan hệ phối hợp giữa Ban chỉ huy BĐBP thành phố với cấp ủy, chính quyền 15 xã, phường, đặc khu ven biển từng bước được củng cố chặt chẽ, chú trọng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đảng ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh ký kết phối hợp với đảng ủy các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP thành phố cho biết: Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP thành phố đã tham mưu, ký kết quy chế phối hợp với đảng ủy 15 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Các bên duy trì thực hiện chế độ trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc trên biển, địa bàn biên phòng, cửa khẩu cảng; phối hợp quản lý, huy động nhân lực, tàu, thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục triển khai nhân rộng, thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động dân vận, hướng về biên giới, hải đảo; đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày biên phòng toàn dân”, chăm lo tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, công tác phối hợp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện công tác biên phòng. Các đơn vị cần cụ thể hóa quy chế thành chương trình, kế hoạch hành động sát với từng địa bàn, trở thành sợi dây gắn kết cán bộ, chiến sĩ BĐBP với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chăm lo, giữ gìn bình yên nơi biên giới biển, cửa khẩu cảng.