Phối hợp thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy

Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp.

Hiện Công an tỉnh đang quản lý khoảng 8.700 người thuộc hai nhóm đối tượng này. Thời gian qua, thông qua sự phối hợp giữa Công an tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, 687 người đã được vay vốn với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều người có điều kiện học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng, qua đó hạn chế nguy cơ tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Quang cảnh hội nghị.

Từ kết quả đó, cùng với việc triển khai các chính sách mới của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và được sử dụng hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai chương trình đến các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn để người đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan gắn hỗ trợ tín dụng với tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay, bảo đảm đúng mục đích.

Riêng đối với lực lượng Công an, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lập danh sách, hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện vay vốn; phối hợp giải ngân, kiểm tra và thu hồi vốn vay theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chính sách tín dụng.

"Việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp phải gắn với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có việc làm, thu nhập ổn định, phòng ngừa tái phạm tội, tái nghiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn"- Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh.