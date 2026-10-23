Phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm đối chứng theo đúng đối tượng, quy trình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2027 và giai đoạn 2.

Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định đều có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức chiều 23/10.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là tìm kiếm một phần mộ mà là tìm một đồng đội, một người con cho gia đình, quê hương và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện trong điều kiện nhiều khó khăn do yếu tố thời gian, địa hình, nhân chứng, thân nhân tuổi đã cao.

Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 đánh giá cao Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Thời gian từ nay đến thời điểm 27/7/2027 không dài do đó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền; đồng thời, tập trung xác minh thông tin liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ để tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn và triển khai ngay việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại những khu vực xác định có hài cốt liệt sĩ...

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học đề nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì rà soát toàn bộ kết quả giai đoạn 1; lập danh mục các nguồn tin, khu vực trọng điểm, phân loại mức độ tin cậy, xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm năm 2027 và giai đoạn 2 theo từng địa bàn.

UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát, xác minh nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, hồ sơ địa phương và nhân dân. Không để thông tin được cung cấp nhưng không có đầu mối tiếp nhận, không kiểm chứng hoặc không phản hồi. Việc tổ chức khảo sát, khai quật, hoàn mộ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn, phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm đối chứng theo đúng đối tượng, quy trình, thẩm quyền...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn, năm 2026 và thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã khảo sát, tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 353 phần mộ tại 4 nghĩa trang, sớm hơn kế hoạch 4 tháng; trong đó, thu được 223 mẫu để phục vụ giám định, đồng thời thu nhận 3.119 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Qua đối sánh ADN, bước đầu đã xác định được phần mộ của 2 liệt sĩ.

Năm 2027 và triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh, phân loại 100% nguồn thông tin mới về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung tìm kiếm, quy tập tại các khu vực đã có thông tin, căn cứ xác định. Tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 4 - 6 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm đối với 100% thân nhân liệt sĩ và các mộ liệt sĩ có một phần thông tin trong các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.