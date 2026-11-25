Đại biểu tham dự ký kết chương trình phối hợp.

Theo chương trình phối hợp, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Công ty Điện lực Điện Biên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển điện lực, bảo đảm an ninh năng lượng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ công trình điện lực, hành lang an toàn lưới điện; công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nhất là các dự án đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vừ A Bằng phát biểu tại lễ ký kết.

Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên Trần Đức Dũng phát biểu tại lễ ký kết.

Hai bên phối hợp thông tin về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, phát triển điện mặt trời mái nhà. Kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động ngành Điện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, mô hình hay, điển hình tiên tiến của ngành Điện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công ty Điện lực Điện Biên trao văn bản ghi nhớ chương trình phối hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, lồng ghép thông tin về lĩnh vực điện lực trong các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí và các ấn phẩm, kênh thông tin do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý. Công ty Điện lực Điện Biên chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, hình ảnh, tư liệu chuyên môn; xây dựng sản phẩm truyền thông và phối hợp triển khai nội dung chương trình.

Chương trình được thực hiện đến hết ngày 31/12/2030, nhằm nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.