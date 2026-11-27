Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Sở Công thương, Công ty Điện lực Tuyên Quang, các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị.

Hiện tại tỉnh Tuyên Quang có 54 nhà máy thuỷ điện đang vận hành với tổng công suất đặt là 1.335 MW. Trong số 54 nhà máy đang vận hành có 11 nhà máy tham gia thị trường điện, thuộc quyền điều khiển của Điều độ Hệ thống điện miền Bắc với tổng công suất đặt là 883 MW; có 21 nhà máy đấu lưới 110kV, thuộc quyền điều khiển của Điều độ Hệ thống điện miền Bắc với tổng công suất đặt là 305 MW; có 23 nhà máy đấu lưới trung áp, thuộc quyền điều khiển của Điều độ Tuyên Quang với tổng công suất đặt là: 156,3 MW.

Trong giai đoạn 2026 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có thêm 17 nhà máy thủy điện đang vận hành được điều chỉnh quy hoạch nâng công suất tăng thêm 110 MW, 59 nhà máy thủy điện đã được cập nhật bổ sung quy hoạch để xây dựng và mở rộng với tổng công suất đặt là 708 MW. Vì vậy, trong tương lai, tổng công suất các nhà máy thuộc khu tỉnh Tuyên Quang sẽ là 2.154 MW. Việc phát triển hệ thống nguồn sẽ đồng hành cùng hệ thống lưới điện khu vực tỉnh Tuyên Quang ngày càng mở rộng và phát triển.

Đại diện các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng liên kết lưới điện, tình hình phối hợp trong công tác quản lý vận hành, thông tin công suất và huy động nguồn điện từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Những vấn đề liên quan đến phương thức vận hành, khả năng tiếp nhận công suất của lưới điện, điều kiện thủy văn và năng lực phát điện của từng nhà máy cũng được đưa ra thảo luận. Qua đó, các bên cùng nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ giữa khả năng phát điện của nhà máy với điều kiện vận hành của hệ thống lưới điện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu phụ tải miền Bắc tiếp tục tăng cao, việc phát huy hiệu quả các nguồn thủy điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không chỉ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Để tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao tính khả dụng và phát huy tối đa tiềm năng các nguồn điện, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị các chủ đầu tư thủy điện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ, nghiêm túc tuân thủ lệnh điều độ, chủ động điều tiết và dịch chuyển thời gian phát điện phù hợp, góp phần hỗ trợ hệ thống điện trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng phương pháp bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị nhằm phát hiện sớm nguy cơ khiếm khuyết, tối ưu chu kỳ sửa chữa, giảm thời gian dừng máy và tiết giảm chi phí vận hành.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Điện lực Tuyên Quang coi sự cố của các nhà máy thủy điện như sự cố của chính đơn vị mình, sẵn sàng hỗ trợ tối đa về nhân lực, kỹ thuật và thiết bị để nhanh chóng khôi phục vận hành; chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch công tác, hạn chế bố trí sửa chữa lưới điện trong mùa nước về và thời kỳ cao điểm nắng nóng…