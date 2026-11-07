Phối hợp quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; coi việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý giáo viên thuộc phạm vi phụ trách; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và công khai kết quả xử lý theo quy định.

Thiết lập, công khai và duy trì hoạt động đường dây nóng theo quy định để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh về dạy thêm, học thêm.

Đơn vị cũng là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố theo yêu cầu và tham mưu xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh theo quy định.

Đối với chính quyền cấp xã, thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo thẩm quyền.

Các địa phương phải công khai kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân; chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.