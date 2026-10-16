Phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn và đại diện lãnh đạo các xã, phường ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hiện, Công ty được giao quản lý, sử dụng hơn 14.500ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 15 xã, phường phía Bắc của tỉnh. Trong đó, hơn 10.000ha rừng tự nhiên phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất thuộc diện thực hiện nhiệm vụ công ích; hơn 4.170ha phục vụ sản xuất, kinh doanh, trồng rừng. Ngoài ra, Công ty quản lý gần 10ha đất phi nông nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Công ty đã xây dựng dự thảo quy chế, lấy ý kiến các địa phương và hoàn thiện nội dung. Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp phối hợp giữa Công ty, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Việc ký kết quy chế là cơ sở để các bên phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn, xử lý vi phạm và quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đúng quy định.