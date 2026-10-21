Phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang; đại diện lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, TP Cần Thơ và các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Trên cơ sở đặc điểm tình hình từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực, các đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng được chú trọng; các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở và những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động xuất nhập cảnh trái phép được rà soát. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý người nước ngoài và công dân Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới, chủ động tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng có chuyển biến tích cực; việc trao đổi thông tin, xác minh nhân thân, rà soát đối tượng, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép được quan tâm thực hiện. Tại các địa bàn trọng điểm, Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, phát hiện, ngăn chặn hành vi tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Qua kiểm tra, rà soát, quản lý địa bàn, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh; chú trọng xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng tổ chức, môi giới, tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và phối hợp điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cũng được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh được triển khai bằng nhiều hình thức, hướng đến các nhóm đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn thông qua các tham luận về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; công tác phát hiện, phối hợp đấu tranh, xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; kinh nghiệm điều tra các vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Quang cảnh hội nghị.

Các tham luận cũng tập trung đánh giá kết quả phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm là người nước ngoài và các tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép của người nước ngoài trên các tuyến giao thông; tình hình, đặc điểm đối tượng, mục đích xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí chủ trì yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý cư trú và các đối tượng có dấu hiệu vi phạm; nghiên cứu, khai thác hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm và đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Các lực lượng chức năng cần nghiên cứu xây dựng phương án phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, trong đó xác định rõ đặc điểm, tình hình, phương thức, thủ đoạn và nguy cơ phát sinh tại từng khu vực, từng địa bàn, tuyến giao thông, cửa khẩu, đường mòn, lối mở để có giải pháp quản lý, kiểm soát phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động trao đổi thông tin về các đường dây, đối tượng, phương tiện, phương thức hoạt động có liên quan để nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và xử lý từ sớm, từ xa.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các đường dây tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép; chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trên toàn tuyến biên giới Tây Nam.