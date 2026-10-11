Phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại Huế

Đại diện Thành đoàn Huế, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại thành phố Huế. (Ảnh: H.TRANG)

Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, chiều 10/10, tại thành phố Huế, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại thành phố Huế”. Chương trình hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, thúc đẩy tự học và ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu.

Kết nối nguồn lực, mở rộng không gian tri thức

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến giáo dục, học tập và đời sống xã hội, phát triển văn hóa đọc không đơn thuần dừng lại ở việc khuyến khích thói quen đọc sách truyền thống, mà đã đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận, khai thác và lan tỏa tri thức. Việc xây dựng không gian tri thức số vì thế mở ra hướng đi nhằm kết nối nguồn tài nguyên sách, tài liệu với nhu cầu học tập đa dạng của người dân, nhất là đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài phát biểu tại chương trình. (Ảnh: H.TRANG)

Với ý nghĩa trên, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam đã triển khai Chương trình phối hợp “Phát triển văn hóa đọc và Không gian tri thức số tại thành phố Huế”, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu.

Theo Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài, thông qua sự kết nối giữa tổ chức Đoàn, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và doanh nghiệp cung cấp giải pháp thư viện số, các bên hướng đến phát huy thế mạnh, nguồn lực của mỗi đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người đọc tiếp cận sách, tài liệu và học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.

Đoàn viên thanh niên truy cập và trải nghiệm thư viện số. (Ảnh: H.TRANG)

Điểm đáng chú ý của chương trình phối hợp là tập trung vào việc gắn phát triển văn hóa đọc với ứng dụng công nghệ, từng bước mở rộng không gian tiếp cận tri thức từ thư viện, trường học và các địa điểm đọc truyền thống sang môi trường số. Qua đó, người đọc có thêm lựa chọn về thời gian, địa điểm và phương thức khai thác tài liệu, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng đối tượng.

Tại chương trình, đại diện Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam đã giới thiệu những tính năng nổi bật của mô hình Không gian tri thức số. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người dùng chủ động tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn tài nguyên tri thức, góp phần duy trì thói quen đọc sách, học tập thường xuyên trong điều kiện môi trường số ngày càng phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam Nguyễn Anh Dũng chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: H.TRANG)

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam Nguyễn Anh Dũng cho rằng, việc đưa các nguồn tài liệu lên môi trường số có thể giúp giảm bớt những giới hạn về không gian và thời gian trong tiếp cận tri thức, đồng thời tạo thêm điều kiện để người học chủ động lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu.

“Đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi, đây còn là phương thức bổ trợ cho quá trình học tập tại trường, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực học tập suốt đời”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo hiệu quả của không gian tri thức số không chỉ phụ thuộc vào nền tảng công nghệ hay khả năng cung cấp tài liệu, nó còn gắn với chất lượng nguồn học liệu, khả năng khai thác của người dùng và việc hình thành thói quen đọc, tự học trong thực tế.

Do đó, việc kết hợp công cụ số với các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn tìm kiếm thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực của sách có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai chương trình.

Việc ký kết chương trình là cơ sở để ba đơn vị cụ thể hóa các nội dung phối hợp về phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại thành phố Huế. (Ảnh: H.TRANG)

Hướng đến xây dựng xã hội học tập trong môi trường số

Với vai trò là tổ chức đại diện, tập hợp đoàn viên, thanh niên, Thành đoàn Huế có điều kiện kết nối chương trình với các cơ sở Đoàn, Hội, Đội và lực lượng thanh thiếu nhi trên địa bàn. Khi được tổ chức phù hợp, các hoạt động giới thiệu sách, khai thác học liệu số và khuyến khích tự học có thể góp phần đưa việc đọc trở thành một phần thường xuyên trong đời sống học tập của người trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Chánh Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam Cái Quang Bình chia sẻ về định hướng phối hợp; đại diện Ban Thường vụ Thành đoàn Huế cũng thông tin về định hướng triển khai trong thời gian tới. Các bên trao đổi, thống nhất tăng cường phối hợp nhằm lan tỏa văn hóa đọc, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Chánh Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam Cái Quang Bình chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: H.TRANG)

Theo ông Cái Quang Bình, sự tham gia của Hội Xuất bản Việt Nam sẽ tạo thêm cơ sở kết nối với lĩnh vực xuất bản và phát triển văn hóa đọc; trong khi Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam đảm nhiệm vai trò giới thiệu, hỗ trợ mô hình tiếp cận tài nguyên tri thức trên nền tảng số. Sự phối hợp giữa các bên hướng đến kết hợp nguồn lực chuyên môn, mạng lưới tổ chức và giải pháp công nghệ để mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho người dân.

Việc ký kết chương trình là cơ sở để ba đơn vị cụ thể hóa các nội dung phối hợp về phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại thành phố Huế trong thời gian tới. Để chương trình phát huy hiệu quả, việc triển khai cần gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng, chú trọng khả năng tiếp cận, hướng dẫn sử dụng và duy trì các hoạt động khuyến đọc thường xuyên, qua đó phát huy giá trị của nguồn học liệu số trong đời sống.

Chương trình giúp các bạn trẻ Huế có thêm cơ hội bồi dưỡng kiến thức, chủ động học tập và phát triển bản thân. (Ảnh: H.TRANG)

Trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng không gian tri thức số không thay thế giá trị của sách in hay các hình thức đọc truyền thống, mà mở rộng thêm phương thức tiếp cận tri thức, tạo điều kiện để các nguồn tài liệu đến gần hơn với người học. Khi công nghệ được kết hợp với hoạt động giáo dục, khuyến đọc và tinh thần tự học, chương trình có thể góp phần hình thành môi trường học tập linh hoạt, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập tại thành phố Huế.

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài tin tưởng, với sự đồng hành của các đơn vị, chương trình hướng đến đưa việc đọc sách và tự học trở thành thói quen được duy trì thường xuyên, giúp người trẻ Huế có thêm cơ hội bồi dưỡng kiến thức, chủ động học tập và phát triển bản thân.

Với sự đồng hành của các đơn vị, chương trình hướng đến đưa việc đọc sách và tự học trở thành thói quen được duy trì thường xuyên. (Ảnh: H.TRANG)

"Thông qua chương trình sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tiếp cận tri thức và xây dựng xã hội học tập", ông Hoài nhấn mạnh.