Phối hợp nhà xe, kịp thời ngăn chặn 2 thiếu nữ trên chuyến xe rời quê đi làm việc ở Hưng Yên

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, ngày 15/10, Công an xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai em nhỏ có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm ăn xa tại tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi và nhà xe Việt Tiến kịp thời ngăn chặn, đưa các em trở về gia đình an toàn.

Hình ảnh các cháu lên xe khách do người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, hai em Y.T. (sinh năm 2013) và Y.T.M. (sinh năm 2012) được cho là đang trên đường từ xã Đăk Tô đi tỉnh Hưng Yên bằng xe khách để làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Kon Đào nhanh chóng xác minh thông tin, làm rõ hành trình di chuyển của hai em.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định các em đang đi trên xe khách và chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng nhà xe Việt Tiến để trao đổi thông tin, thống nhất phương án hỗ trợ.

Khi xe khách di chuyển đến khu vực đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ đưa hai em trở về địa phương an toàn, ngăn chặn nguy cơ các em tiếp tục di chuyển trong hoàn cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công an xã Kon Đào đưa cháu bé trở về nhà an toàn.. Ảnh: CA.

Sau khi đưa các em về địa phương, Công an xã Kon Đào tổ chức làm việc với phụ huynh và hai em để nắm bắt tình hình, xác minh các thông tin liên quan.

Đồng thời, lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở các em nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mời gọi đi làm ăn xa khi chưa được gia đình và cơ quan chức năng kiểm chứng.

Công an xã cũng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của trẻ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đi làm xa, hứa hẹn thu nhập cao nhưng chưa được xác minh.

Trẻ em không nên tự ý đi theo người lạ hoặc nhận lời đi làm xa khi chưa có sự đồng ý của gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu dụ dỗ trẻ em rời khỏi địa phương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định.