Phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong tình hình mới

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đồng chủ trì hội thảo có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội nghị thống nhất đánh giá, giai đoạn 2021 - 2026, Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương được triển khai toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu. Chất lượng phối hợp nghiên cứu ngày càng thực chất, hiệu quả, phát huy được vai trò trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong công tác nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng, kịp thời đề xuất nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hai cơ quan đã phối hợp triển khai nghiên cứu hiệu quả nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học và các công trình tổng kết lịch sử - lý luận mang tầm vóc quốc gia. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc phục vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện chương trình, có thể khẳng định sự phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, từng bước gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục nâng tầm tư duy, tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn, mang tính chiến lược, những vấn đề mới, khó, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm công tác nghiên cứu lý luận đi trước một bước, thậm chí đi trước nhiều bước để chủ động cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách.

Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, phát triển nhận thức mới và từng bước chuyển hóa những nhận thức mới thành lý luận, luận cứ khoa học phục vụ quá trình ra quyết sách. Công tác khảo sát, tổng kết thực tiễn phải hướng vào phát hiện, phân tích những vấn đề mới nảy sinh, làm rõ nguyên nhân của các điểm nghẽn, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, hình thành các mô hình mới, nhân tố mới; đi sâu nghiên cứu tại cơ sở, nhất là các địa bàn chiến lược.

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các kết quả nghiên cứu cần trực tiếp cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại và củng cố thế trận lòng dân.

Khẳng định công tác nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, phát hiện sớm vấn đề, nâng cao năng lực dự báo, làm rõ tác động đến sức mạnh quốc phòng, thế trận và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn cho rằng, để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031, hai bên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp theo hướng điều phối chiến lược, phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm nghiên cứu chung có giá trị thực tiễn. Trong đó, trọng tâm là phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ các nhiệm vụ lớn của Đảng; nghiên cứu phát triển tiềm lực quốc phòng, làm chủ công nghệ cao, công nghệ lõi và nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về Quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đồng thời, hai bên cần phối hợp gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu với tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ và tổng kết thực tiễn tại cơ sở; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm của từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm kết quả nghiên cứu được vận dụng hiệu quả vào hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, giai đoạn 2026 - 2031, hai bên cần phối hợp nghiên cứu, làm rõ, bổ sung và phát triển lý luận về đường lối đổi mới; tiếp tục nghiên cứu các vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam và mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Để thực hiện các nhiệm vụ này, theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, cần huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học uy tín; tăng cường phối hợp khảo sát, tổng kết thực tiễn tại các quân khu, quân đoàn và địa bàn chiến lược. Hiệu quả chương trình không chỉ được đánh giá qua số lượng đề tài mà quan trọng hơn là chất lượng luận cứ khoa học, khả năng phân tích, dự báo chiến lược và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2031.