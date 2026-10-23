Phối hợp, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về bảo hiểm

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai. Ảnh: BHXH thành phố Đồng Nai

Mới đây, BHXH thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng

Quy chế phối hợp gồm 4 chương, 18 điều, quy định cụ thể các nội dung phối hợp giữa 2 ngành. Trong đó, 2 cơ quan tập trung tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và pháp luật về phòng, chống vi phạm, tội phạm; trao đổi thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, gian lận trong hưởng chế độ BHXH, BHTN và hành vi gian lận, lạm dụng quỹ BHYT. Quy chế cũng xác định việc phối hợp xử lý các hành vi: chậm đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm; phối hợp thực hiện quyền khởi kiện, kiến nghị và bảo vệ lợi ích công theo quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH thành phố Phạm Minh Thành nhấn mạnh: Trong thực tiễn quản lý, một đơn vị chậm đóng bảo hiểm kéo dài có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người lao động. Tương tự, hồ sơ hưởng chế độ có dấu hiệu gian lận hoặc khoản thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định đều cần được phát hiện, làm rõ và xử lý kịp thời. Nếu thông tin chưa đầy đủ, hồ sơ chưa rõ căn cứ hoặc trách nhiệm phối hợp chưa cụ thể, quá trình xử lý có thể kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia.

Do đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa 2 ngành sẽ giúp kết nối thông tin chuyên ngành với yêu cầu pháp lý, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa BHXH và VKSND thành phố sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia, người thụ hưởng chính sách; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngăn ngừa vi phạm

Trong lĩnh vực BHYT, việc kiểm soát quy trình khám, chữa bệnh, quản lý hồ sơ và thanh toán chi phí đúng quy định góp phần ngăn ngừa gian lận, bảo đảm quỹ được sử dụng đúng mục đích.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phòng ngừa vi phạm trước hết phải bắt đầu từ việc tuân thủ quy trình chuyên môn và quy định về thanh toán BHYT. Các khoản chi phí đề nghị thanh toán phải được lập hồ sơ đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính hợp pháp.

Cùng với đó, việc xác thực thông tin người bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định, góp phần hạn chế tình trạng sử dụng thẻ BHYT không đúng đối tượng.

Đối với người tham gia BHYT, mỗi cá nhân cần sử dụng thẻ đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ, không tiếp tay cho việc lập khống hồ sơ hoặc chứng từ thanh toán. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến việc sử dụng thẻ, lập hồ sơ hoặc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, người dân có thể thông báo cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan có thẩm quyền để được kiểm tra, xử lý.

Trong lĩnh vực BHXH, BHTN, phòng ngừa vi phạm cần gắn với trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của đơn vị sử dụng lao động, tính chính xác của hồ sơ và việc giải quyết chế độ cho người tham gia. Các trường hợp chậm đóng, trốn đóng hoặc có dấu hiệu gian lận trong hưởng chế độ cần được phát hiện, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, cơ quan BHXH cần phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xem xét xử lý theo thẩm quyền.