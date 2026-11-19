Đồng chí Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BSR)

Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (đơn vị thành viên của Petrovietnam) vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2026, triển khai phương hướng hợp tác năm 2027 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Xăng dầu và đồng chí Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết, thời gian qua, hai bên tích cực triển khai các nội dung theo đúng tiến độ; phối hợp chặt chẽ trong sản xuất, cung cấp nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vũ khí, trang bị quân sự.

Hai bên phối hợp xây dựng, vận hành Kho 85, Kho 182 (Cục Xăng dầu); hướng dẫn, chuyển giao quy trình tiếp nhận nhiên liệu đặc chủng, pha chế phụ gia chống tĩnh điện và xuất cấp nhiên liệu. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới; hợp tác khai thác sức chứa kho xăng dầu, vận chuyển nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thời gian tới, Cục Xăng dầu và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp, trọng tâm là sản xuất nhiên liệu đặc chủng; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như vật liệu nhẹ, vật liệu mới, dầu mỡ, năng lượng xanh phục vụ quốc phòng và ngành dầu khí.

Hai bên tiếp tục hợp tác khai thác sức chứa các kho xăng dầu; phối hợp bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn hệ thống đường ống, vận hành đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực khẳng định, kết quả phối hợp giữa Cục Xăng dầu và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam góp phần nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm xăng dầu, ổn định nguồn cung nhiên liệu đặc chủng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng tác chiến của Quân đội; đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác; phát triển các sản phẩm mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về tự chủ bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh năng lượng quốc gia.