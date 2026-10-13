Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Chiều 13/10, tại Gia Lai, Kiểm toán nhà nước phối hợp các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk sơ kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2026 và ký Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Kiểm toán nhà nước khu vực VIII được giao phụ trách địa bàn 3 tỉnh. Những thay đổi về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và phạm vi quản lý đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách tại địa phương.

Tăng cường kỷ luật tài chính

Theo Trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VIII Huỳnh Ngọc Quang, thời gian qua, việc phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, giám sát và quản lý, điều hành ngân sách địa phương.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. (Ảnh: P.LOAN)

Kết quả kiểm toán là nguồn thông tin quan trọng phục vụ Hội đồng nhân dân các tỉnh trong hoạt động giám sát, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán và quyết định các vấn đề về dự toán, phân bổ ngân sách theo thẩm quyền. Đồng thời, kết quả kiểm toán hỗ trợ chính quyền địa phương nhận diện, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, điều hành; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đáng chú ý, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn Kiểm toán nhà nước khu vực VIII lũy kế đến tháng 9/2026 đạt 94,6%. Kiểm toán nhà nước khu vực VIII cũng tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân, đóng góp ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán,…

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: P.Loan)

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế. Việc trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu tại một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa kịp thời, đầy đủ; việc chủ động đề xuất những lĩnh vực, đối tượng trọng điểm cần kiểm toán chưa thường xuyên. Một số kiến nghị kiểm toán còn chậm thực hiện; có trường hợp báo cáo đã thực hiện nhưng chưa cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của cấp huyện, việc xác định cơ quan, đơn vị kế thừa trách nhiệm thực hiện một số kiến nghị kiểm toán còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cơ chế trao đổi, giao ban định kỳ giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương chưa được duy trì thường xuyên, ảnh hưởng đến việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc thực hiện kiến nghị.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu các bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, rà soát các kiến nghị còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu quả phối hợp trong tình hình mới.

Gỡ vướng, đưa Quy chế vào thực tiễn

Một điểm mới đáng chú ý là sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cơ chế phối hợp. Việc ký kết Quy chế với sự tham gia của cấp ủy địa phương tạo cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phối hợp kiểm toán, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo thẩm quyền.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu. (Ảnh: P.LOAN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, việc ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với 3 tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng liên vùng, logistics cảng biển, năng lượng tái tạo và các dự án an sinh xã hội. Quy mô đầu tư công ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản lý, điều hành, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Kiểm toán nhà nước tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kịp thời cảnh báo nguy cơ sai phạm có tính hệ thống trong các lĩnh vực nhạy cảm như bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu dự án, định giá đất, quản lý, bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản.

“Thực tiễn tại 3 tỉnh là cơ sở quan trọng để nhận diện những quy định pháp luật còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Những khó khăn, vướng mắc lặp lại tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa cần được tổng hợp, phân tích để đề xuất giải pháp tháo gỡ căn cơ”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu. (Ảnh: P.LOAN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Khánh Hòa đang hoàn thiện việc bàn giao, sắp xếp và xử lý nhà, đất, trụ sở dôi dư. Tỉnh đặt mục tiêu sớm đưa các tài sản này vào sử dụng đúng mục đích, tránh bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Kiểm toán nhà nước được kiến nghị hỗ trợ địa phương nhận diện rủi ro, bất cập qua hoạt động kiểm toán để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; đồng thời làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu. (Ảnh: P.LOAN)

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý nguồn lực công.

Để Quy chế phối hợp mới phát huy hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Kiểm toán nhà nước khu vực VIII bám sát đặc thù từng địa phương, lựa chọn nội dung kiểm toán trọng tâm, trọng điểm; phối hợp sớm xây dựng kế hoạch, hạn chế chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường đôn đốc thực hiện,…