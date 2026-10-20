Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa khu vực biên giới, vùng biển

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu, thảo luận giữa 2 đơn vị.

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ đội Biên phòng thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại các địa bàn biên giới, vùng biển từng bước được đầu tư. Trong đó, 4 đồn biên phòng được trang bị thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; 2 cụm pano tuyên truyền đối ngoại tại Cảng Chân Mây - Lăng Cô và Cửa khẩu A Đớt được xây dựng, duy trì và tôn tạo.

Hệ thống thông tin cơ sở cũng tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại. Đến nay, toàn thành phố có 1.481 cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại 40/40 đơn vị cấp xã được kết nối với hệ thống thông tin nguồn của thành phố, góp phần đưa thông tin đến người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới, chú trọng đưa các hoạt động văn hóa, thể thao và sách đến với người dân khu vực biên giới, vùng biển; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao nhằm tăng cường mối đoàn kết giữa hai đơn vị.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đồng thời, chú trọng xây dựng tủ sách, phát triển văn hóa đọc, bảo tồn di sản và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch biển, đầm phá, du lịch cộng đồng và sinh thái gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới; tăng cường đầu tư phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền tại các đồn biên phòng. Đối với công tác thông tin đối ngoại, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch giữa thành phố Huế với hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào), qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến người dân các địa phương bạn.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường phối hợp tập huấn nghiệp vụ, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2030