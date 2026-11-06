Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Nhân dịp Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều tối 6/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; các đại biểu Quốc hội hoạt động trong ngành Ngoại giao; lãnh đạo 12 Đoàn đại biểu Quốc hội nơi các đồng chí trong Thường trực Ủy ban ứng cử; các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; lãnh đạo, cá nhân các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp công tác với Ủy ban.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng tham dự có các đại biểu Quốc hội là Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Tiến Hải; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương; các đồng chí là Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH - nơi các đại biểu trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ứng cử; các đại biểu Quốc hội là tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân…

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trong thời gian qua đã quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trong các hoạt động chuyên môn, nhất là công tác thẩm tra các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác giám sát và các nội dung quan trọng khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cũng trân trọng cám ơn Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và các đại biểu Quốc hội là Trưởng, Phó Đoàn của 12 Đoàn đại biểu Quốc hội đã hỗ trợ, giúp đỡ đầy trách nhiệm để các đồng chí Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại ứng cử tại địa bàn đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Thượng tướng Lê Tấn Tới trân trọng cám ơn các đại biểu Quốc hội là sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cán bộ Ngoại giao cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi gặp mặt; đồng thời nhấn mạnh, sự ủng hộ của các đại biểu đối với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trong thời gian qua càng chứng minh và khẳng định đường lối "Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên" mà Đại hội XIV của Đảng đã vạch ra, đã, đang phát huy và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cũng cho rằng, các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, dù là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên hay tái cử, dù là đại biểu Quốc hội trong lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao hay các ngành khác đều cùng chung một mục tiêu, đó là chung tay, góp trí tuệ, góp công sức để “ngôi nhà Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại” luôn đoàn kết, chung lòng xây dựng, thẩm tra các dự án luật, các báo cáo giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Thông qua cuộc gặp mặt, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại mong muốn các đại biểu tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ để Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao.