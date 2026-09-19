Phối hợp liên viện, nong van tim cứu bào thai 26 tuần ngay trong bụng mẹ

Ngày 19/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16.

Thai phụ 29 tuổi, ở Nghệ An, được phát hiện thai nhi không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải mức độ trung bình ở tuần thai thứ 25.

Tình trạng không lỗ van động mạch phổi khiến dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi bị cản trở. Nếu không được khơi thông kịp thời, thất phải có nguy cơ tiếp tục kém phát triển.

Ngày 15/9, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn khẩn, đánh giá tình trạng thai nhi và khả năng can thiệp. Hội đồng nhận định thai nhi vẫn còn thời điểm phù hợp để thực hiện thủ thuật, nhưng thời gian không còn nhiều.

Sau khi gia đình đồng ý, hai bệnh viện khẩn trương chuẩn bị các ê-kíp sản khoa can thiệp bào thai, tim mạch nhi, sơ sinh, gây mê và hồi sức cùng các phương tiện cần thiết. Thai phụ được gây mê nội khí quản. Các bác sĩ tiến hành gây mê, giãn cơ thai nhi và điều chỉnh tư thế thai nhi để thuận lợi cho thủ thuật.

Dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm, kim chuyên dụng được đưa qua thành bụng người mẹ, vào buồng tử cung, xuyên qua thành ngực thai nhi để tiếp cận đường ra thất phải.

Ê-kíp tim mạch đưa dây dẫn và bóng qua vị trí van động mạch phổi bị bít tắc, sau đó tiến hành nong van.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca can thiệp tim bào thai. Ảnh: BVCC

Kiểm tra ngay sau thủ thuật cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ. Sau khi rút hệ thống can thiệp, tim thai có nhịp 145 lần/phút, co bóp tốt và ổn định. Ca can thiệp kết thúc lúc 10h cùng ngày.

Bốn giờ sau can thiệp, sức khỏe thai phụ ổn định, không đau bụng, không xuất hiện cơn gò hoặc ra huyết âm đạo. Siêu âm ghi nhận tim thai 150 lần/phút, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi lưu thông tốt hơn.

Ca can thiệp thứ 16 được thực hiện thành công cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong điều trị tim bẩm sinh từ giai đoạn bào thai.

Việc chuyển tuyến kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cũng giúp thai phụ được tiếp cận kỹ thuật can thiệp chuyên sâu khi thai nhi còn trong thời điểm phù hợp để điều trị.