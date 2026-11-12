Phối hợp liên ngành về cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, người phạm tội

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu.

Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất thực hiện giữa các đơn vị, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc chủ trì, phối hợp; đảm bảo hoạt động thường xuyên, kịp thời, hiệu quả… Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thông tin liên quan đến người phạm tội.

Quy chế gồm 4 chương, 20 điều nêu rõ nội dung, trách nhiệm, quy định về phối hợp trong xây dựng văn bản, trao đổi thông tin, giải quyết vướng mắc; thủ tục, thời hạn phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thông tin liên quan đến người phạm tội; phối hợp trong tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ trên môi trường điện tử…; phương thức tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị ký Quy chế phối hợp liên ngành.

Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Thông tư liên tịch số 11, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ.