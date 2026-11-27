Trên cơ sở đó, Điều 4 của Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (được sửa đổi bởi Thông tư số 11/2025/TT-BTP và Thông tư số 24/2025/TT-BTP) đã phân định trách nhiệm hướng dẫn giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc chủ trì họp liên ngành trao đổi nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước

Để thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, Điều 6 của Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định Bộ Tư pháp chủ động thực hiện, trường hợp cần thống nhất nội dung trước khi hướng dẫn thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hướng dẫn nghiệp vụ như sau: (1) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự; (2) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động thi hành án hình sự; (3) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động tố tụng; (4) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ có liên quan giải đáp vướng mắc đối với những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc các Bộ. Việc phối hợp liên ngành có thể thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc họp liên ngành.

Toàn cảnh cuộc họp liên ngành trao đổi nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước do Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) tổ chức

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (như Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp) trước khi hướng dẫn nghiệp vụ đối với vụ việc khó, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc cần thống nhất một số nội dung trong áp dụng pháp luật về lĩnh vực bồi thường nhà nước. Trên cơ sở nội dung trao đổi bằng văn bản hoặc ý kiến trao đổi tại cuộc họp liên ngành, Bộ Tư pháp xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, gửi cho cơ quan đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ và các cơ quan có liên quan. Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước là đơn vị thuộc Bộ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ này.

Thực tế, cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ được Bộ Tư pháp quan tâm, chú trọng bởi xuất phát từ chính đặc thù của công tác bồi thường nhà nước, cụ thể:

Thứ nhất, lĩnh vực bồi thường nhà nước liên quan đến các cơ quan giải quyết bồi thường trong cả ba lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án, thuộc trách nhiệm của nhiều bộ, ngành và địa phương.

Thứ hai, bên cạnh việc trả lời đề nghị hướng dẫn trong từng vụ việc cụ thể, Bộ Tư pháp chủ động hướng dẫn khi phát hiện vướng mắc qua theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và qua báo cáo, thống kê của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ ba, kết quả hướng dẫn là căn cứ để theo dõi việc áp dụng, đánh giá kết quả công tác bồi thường và kiến nghị hoàn thiện thể chế.

Toàn cảnh cuộc họp liên ngành trao đổi nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước do Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) tổ chức

Nhu cầu này càng rõ ràng hơn khi Luật số 15/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, với nhiều quy định mới về phạm vi trách nhiệm bồi thường, thủ tục giải quyết bồi thường và trách nhiệm hoàn trả.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ, hiện nay Bộ Tư pháp đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 08/2019/TT-BTP để phù hợp với Luật số 15/2026/QH16; phân định rõ hơn trách nhiệm và các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, giá trị của văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác này. Bên cạnh đó, thời gian tới Bộ Tư pháp sẽ tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp thông qua hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương.