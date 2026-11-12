Phối hợp liên ngành, huy động doanh nghiệp phát triển công nghệ chiến lược

Quốc hội Khóa XVI

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chất vấn tại nghị trường, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược không chỉ là trách nhiệm của riêng Bộ Khoa học và Công nghệ mà cần có sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có Ban Chỉ đạo 57 và Bộ Công an.

Đại biểu Dương Khắc Mai tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quốc hội (ảnh QH).

Đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng, giải pháp phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi phục vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời huy động doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm khoa học, công nghệ.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành theo từng lĩnh vực, Hội đồng liên bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đã được thành lập.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn (ảnh QH).

Đến nay, các bộ, ngành đều có đề xuất nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Bộ trưởng dẫn ví dụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nền tảng AI hỗ trợ học tập, Bộ Y tế phụ trách lĩnh vực vắc xin. Các bài toán công nghệ đã được phân công cụ thể cho từng bộ, ngành.

Phân công rõ nhiệm vụ, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp

Về quy trình triển khai, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, các bộ, ngành làm việc với doanh nghiệp để đề xuất nhiệm vụ. Những đề xuất này được Hội đồng liên ngành thẩm định. Nếu được chấp thuận, bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án, hồ sơ, mời gọi và tổ chức triển khai.

Các đại biểu tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn (ảnh QH).

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về một số công nghệ chiến lược, trong đó có AI, chip bán dẫn và UAV.

Lý giải việc triển khai quy trình còn chậm, Bộ trưởng cho biết đây là lĩnh vực mới, với cách tiếp cận mới và nhiều khó khăn. Mỗi nhiệm vụ đều phải xác định rõ sản phẩm, công nghệ tạo ra, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp vào tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, thời gian đầu có thể còn lúng túng, nhưng khi quy trình dần đi vào nền nếp, việc triển khai sẽ thuận lợi hơn.