Phối hợp lắp đặt biển báo cấm bay UAV, vật thể bay
Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ khác và Kế hoạch 2688/KH-CATP-PA08, ngày 01-10-2026 của Công an TP Đà Nẵng về phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ từ UAV đe dọa an ninh, an toàn hàng không, trong các ngày 15 và 16-10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường An Thắng triển khai lắp đặt biển báo cấm bay đối với phương tiện bay không người lái (UAV), flycam và các vật thể bay khác tại một số khu vực trên địa bàn phường.
Việc lắp đặt biển báo nhằm giúp người dân nhận biết rõ khu vực cấm bay, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, đồng thời chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hàng không trên địa bàn. Công an phường An Thắng đề nghị các tổ chức, cá nhân không tự ý sử dụng UAV, flycam và các thiết bị bay khác tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phoi-hop-lap-dat-bien-bao-cam-bay-uav-vat-the-bay-post359606.html