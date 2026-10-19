Phối hợp lắp đặt biển báo cấm bay UAV, vật thể bay

Công an phường An Thắng phối hợp cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay.

Việc lắp đặt biển báo nhằm giúp người dân nhận biết rõ khu vực cấm bay, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật, đồng thời chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hàng không trên địa bàn. Công an phường An Thắng đề nghị các tổ chức, cá nhân không tự ý sử dụng UAV, flycam và các thiết bị bay khác tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.