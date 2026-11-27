Đồng Chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LK

Tại hội nghị, Đại tá Trần Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên cơ sở thống nhất nội dung, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy 19 xã, phường, đặc khu khu vực biên giới ký kết Quy chế phối hợp với những nội dung trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: LK

Quy chế phối hợp xác định, khi có tình huống đột xuất, hai bên kịp thời trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình biên giới, vùng biển và các chủ trương, nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh; giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồn Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng thông qua Quy chế phối hợp tại hội nghị. Ảnh: LK

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất cao với nội dung Quy chế phối hợp, khẳng định đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Sau hội nghị ký kết, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới, vùng biển, đảo; kịp thời xử lý các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo, ổn định đời sống.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự hội nghị. Ảnh: LK

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh Lâm Đồng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Việc ký kết Quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Đại tá Trần Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LK

Các đơn vị ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu biên giới. Ảnh: LK

Đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu các đơn vị sớm cụ thể hóa nội dung Quy chế thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn; tổ chức triển khai nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”… Bên cạnh đó, phát huy vai trò cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy xã, phường, đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ và phụ trách hộ gia đình tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản đường biên, mốc giới, tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.