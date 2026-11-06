Phối hợp làm việc với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm tại Quảng Ngãi

VKSND khu vực 7, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Hội nghị được tổ chức tại hội trường BHXH cơ sở Kon Tum.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Thúy - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7, tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đại Đồng - Giám đốc BHXH cơ sở Kon Tum; các Kiểm sát viên, công chức, viên chức của hai cơ quan và đại diện các đơn vị sử dụng lao động được mời.

Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch phối hợp số 795/KHPH-VKSND-BHXH ngày 19/10/2026 giữa hai đơn vị; đồng thời thực hiện Công văn số 3476/VKS-P1 ngày 23/10/2026 của VKSND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về gian lận, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị sử dụng lao động được phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm tham gia, đóng các loại bảo hiểm cho người lao động. Hai cơ quan đồng thời làm việc với từng đơn vị để đối chiếu số liệu chậm đóng, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm khắc phục.

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, góp phần giảm số tiền chậm đóng, hạn chế ảnh hưởng đến việc thụ hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động.

Đồng chí Trịnh Thị Thúy - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 phát biểu tại hội nghị.

Thông qua phối hợp tuyên truyền và trao đổi thông tin, VKSND khu vực 7, tỉnh Quảng Ngãi có thêm cơ sở để chủ động nắm tình hình, tiếp nhận thông tin về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo hiểm; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Qua đó, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

Hội nghị cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích công, gắn với triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.