Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại Công an cấp xã

Kiểm sát viên Nguyễn Viết Huân trao đổi những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm tại Công an xã Nam Đông Hưng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; việc lập, quản lý hồ sơ và thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên được bố trí là Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc lập biên bản, ghi nhận lời khai, thu thập tài liệu, đồ vật, bảo quản và chuyển giao tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trong đó, chú trọng hướng dẫn việc nhận diện, phân loại nguồn tin về tội phạm; xác định những hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ được phép thực hiện; trình tự, thủ tục lập hồ sơ; trách nhiệm của Điều tra viên được bố trí tại Công an cấp xã và việc phối hợp, chuyển giao nguồn tin cùng tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra theo đúng thẩm quyền, thời hạn luật định.

Thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, VKSND khu vực 7 đã góp phần tăng cường công tác kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, kịp thời phòng ngừa những thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng; bảo đảm mọi tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, xử lý đầy đủ, khách quan, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Hoạt động phối hợp giữa VKSND khu vực 7 và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công an cấp xã, nhất là các Điều tra viên được bố trí tại cơ sở. Qua đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được thống nhất, đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, VKSND khu vực 7 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và Công an các xã trên địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.