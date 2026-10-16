Phối hợp hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm

Vụ việc không gây thiệt hại về người, các thành viên trên tàu đều được hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Nhờ sự phối hợp của các lực lượng và người dân, tàu cá cùng ngư cụ đã được trục vớt. Ảnh: /baocamau.vn

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 15/10, tàu cá biển kiểm soát CM 08372TS, do bà Châu Thị Thúy An (ngụ ấp Kinh 17, xã Tam Giang) làm chủ, đang neo đậu trên vùng biển thuộc xã Tam Giang, cách đất liền khoảng 1,2 hải lý thì bất ngờ bị phá nước dẫn đến chìm. Phương tiện làm bằng gỗ, dài 12,7 m, rộng 3,7 m, hoạt động đánh bắt thủy sản bằng hình thức khai thác gần bờ.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người, gồm chủ tàu, tài công và hai ngư dân. Khi tàu chìm, cả 4 người đã bám vào các vật nổi trên tàu, tìm cách bơi vào bờ. Đến gần sáng 16/10, cả 4 người vào đến đất liền và được người dân đưa về nhà an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan và người dân hỗ trợ chủ phương tiện tổ chức trục vớt tàu cá, thu hồi ngư cụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Với sự phối hợp của các lực lượng và người dân, tàu cá cùng ngư cụ đã được trục vớt. Thiệt hại cụ thể về tài sản đang được cơ quan chức năng xác định.

Lãnh đạo Công an xã Tam Giang khuyến cáo, ngư dân trước mỗi chuyến biển cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của tàu, máy móc, hệ thống bơm thoát nước; trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị thông tin liên lạc cần thiết. Trong quá trình hoạt động trên biển, ngư dân cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không chủ quan khi neo đậu tàu. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng sử dụng thiết bị cứu sinh, thông báo cho lực lượng chức năng và phương tiện ở gần để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.