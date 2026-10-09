Phối hợp hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2026-2031.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp đổi mới hoạt động hỗ trợ nhân đạo theo hướng từ cứu trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ của người dân. Tập trung khảo sát nhu cầu, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế; hỗ trợ người dân tham gia, thành lập tổ hợp tác, HTX; tư vấn, tập huấn về tổ chức sản xuất, quản trị, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối thị trường.

Hai bên phối hợp huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế gắn với phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, như: “Tết nhân ái”, “Chợ nhân đạo”; hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và phục hồi sản xuất.

Hai bên cũng tăng cường tuyên truyền, đào tạo cán bộ, hội viên, thành viên HTX; hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, biểu dương các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo và phát triển sinh kế cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh về giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị hoạt động phối hợp cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và gắn chặt với Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT ngày 10/3/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu thoát nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.

Các đơn vị cần duy trì chế độ giao ban định kỳ, đánh giá thực chất kết quả thực hiện, qua đó tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.