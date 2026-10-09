Phối hợp hỗ trợ nhân đạo và phát triển sinh kế bền vững gắn với hợp tác xã

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Vương Thế

Theo nội dung phối hợp, hai bên sẽ tăng cường khảo sát nhu cầu, rà soát đối tượng cần trợ giúp, lựa chọn địa bàn và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Đối tượng ưu tiên gồm: người khuyết tật, phụ nữ yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các nhóm cần trợ giúp nhân đạo khác.

Hội Chữ thập đỏ thành phố đảm nhiệm việc vận động, kết nối và điều phối nguồn lực nhân đạo; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phát triển lực lượng tình nguyện viên và hỗ trợ cộng đồng. Liên minh HTX thành phố phụ trách tư vấn, hướng dẫn thành lập, quản trị và phát triển tổ hợp tác, HTX; hỗ trợ đào tạo kỹ năng tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Đại diện Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng 20 ngôi nhà nhân ái cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai. Ảnh: Vương Thế

Hai bên cũng phối hợp triển khai các chương trình “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, kết nối HTX, tổ hợp tác cung ứng hàng hóa thiết yếu, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, Liên minh HTX thành phố vận động các HTX tham gia cung ứng lương thực, thực phẩm, nước sạch và phương tiện phục vụ cứu trợ.

Giai đoạn 2026-2031, chương trình phấn đấu triển khai ít nhất 15 mô hình HTX gắn với hoạt động nhân đạo; hàng năm lựa chọn ít nhất 1-2 xã, phường có mô hình HTX hoặc phát triển mô hình mới. Hai bên đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, kỹ năng phát triển sinh kế và sơ cấp cứu tại chỗ cho các nhóm đối tượng phù hợp.

Thông qua chương trình, 2 đơn vị hướng đến kết hợp nguồn lực nhân đạo với năng lực tổ chức sản xuất của khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện để người dân không chỉ được hỗ trợ trước mắt mà còn có cơ hội phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tự chủ lâu dài.

Đại diện Công ty cổ phần Kết cấu thép GSB cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai, Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Vương Thế

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai đã phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026). Đồng thời, hội cũng tiếp nhận ủng hộ nguồn lực gần 3,9 tỷ đồng từ các đơn vị tài trợ để xây dựng nhà nhân ái, xây cầu dân sinh, cấp học bổng cho học sinh, khám chữa bệnh cho người dân, vận động hiến máu nhân đạo…