Phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Lê Tấn Minh (bên trái) và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Nguyễn Xuân Vũ (bên phải) ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: VINH ANH

Thông qua việc ký kết, hai đơn vị hướng tới chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, từ cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và tạo cơ hội phát triển.

Triển khai 8 nhóm nội dung phối hợp trọng tâm, tập trung vào đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo theo hướng lấy người dân làm trung tâm; phát triển sinh kế, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo.

Nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro, phục hồi sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, “Tết nhân ái”, “Chợ nhân đạo”; truyền thông, vận động nguồn lực; thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối thị trường và hợp tác nhân đạo quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phối hợp xây dựng các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phong trào “Tết nhân ái” được các cấp Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiệu quả trong mỗi dịp tết cổ truyền. Ảnh minh họa: VINH ANH

Các mô hình được nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, thế mạnh sản xuất của địa phương, gắn với sản phẩm OCOP, ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp...

Chương trình nhằm phát huy thế mạnh của Hội Chữ thập đỏ trong vận động, kết nối, điều phối nguồn lực nhân đạo và vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Qua đó, tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương tiếp cận các mô hình sinh kế phù hợp, tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.