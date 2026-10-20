Phối hợp, hiệp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

Chiều 20-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03, ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng quý III/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Quý III/2026, 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trọng tâm là bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; đồng thời bảo đảm an toàn các cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026.

Các lực lượng đã phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh 112 tin; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 15 vụ với 35 đối tượng, trong đó có 3 vụ, 12 đối tượng phạm tội về ma túy và 1 vụ với 9 đối tượng liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép; thu giữ 19 vũ khí thô sơ, 9 khẩu súng, 319 viên đạn; xử lý an toàn 1 đầu đạn và 3 quả đạn.

Nhờ duy trì nền nếp công tác trao đổi thông tin, đoàn kết, thống nhất hiệp đồng chặt chẽ và xử lý hiệu quả các tình huống, 3 lực lượng đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên biểu dương lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng của 3 lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý III/2026. Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tiếp tục tổ chức quán triệt, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03 của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh và các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng công an - quân sự - biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; phối hợp tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tham gia xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là cấp cơ sở, ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Các lực lượng tăng cường chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Long Biên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án XC726P triệt phá đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và TP. Hải Phòng.

THẾ ANH