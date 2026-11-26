Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Trên cơ sở phân tích thực trạng doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực, tỉnh đề xuất hợp tác với Trường đại học Điện lực trong việc đào tạo nguồn nhân lực với các nội dung: Đào tạo nhân lực trình độ đại học, liên thông và theo đơn đặt hàng; bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành lưới điện cao áp, nhà máy điện và an toàn điện; tư vấn về kinh tế năng lượng, đô thị thông minh và chuyển giao công nghệ; nâng chuẩn giảng viên và xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân kết luận buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

PGS.TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Trong đó, các nội dung hợp tác cụ thể gồm: Liên kết đào tạo đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và văn bằng 2 các ngành: Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản lý năng lượng; tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu, cấp chứng chỉ vận hành và bảo trì hệ thống điện, trạm biến áp 110kV-500kV, lưới điện thông minh và an toàn điện cho kỹ sư, kỹ thuật viên tại các nhà máy điện và doanh nghiệp; đào tạo nâng chuẩn trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho giảng viên Trường đại học Quảng Bình và các trường cao đẳng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tỉ lệ giảng viên đại học có bằng tiến sĩ; đồng thời tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm/trung tâm thực hành năng lượng dùng chung tại tỉnh khi đủ điều kiện...

Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Lê Thị Hương báo cáo thực trạng và đề xuất hợp tác - Ảnh: H.Tr

Với lộ trình hợp tác: Giai đoạn 2027-2028, ưu tiên khảo sát nhu cầu nhân lực tại các doanh nghiệp, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thống nhất chương trình hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các trường và doanh nghiệp.

Năm 2029, lựa chọn khóa đào tạo thí điểm và các nội dung nghiên cứu, chuyển giao như cải tiến dây chuyền sản xuất hoặc tiết kiệm năng lượng. Chỉ tiêu, lịch đào tạo và quy mô thí điểm được thống nhất sau khi doanh nghiệp xác nhận nhu cầu, điều kiện thực hành và khả năng bố trí kinh phí.

Năm 2030, mở rộng đào tạo theo đơn đặt hàng gắn với tiến độ các dự án và kết quả thí điểm; cập nhật hằng năm nhu cầu đào tạo mới, đào tạo lại. Các kết quả hợp tác được theo dõi thông qua số lao động hoàn thành đào tạo, tỉ lệ được bố trí công việc phù hợp, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Đoàn công tác Trường đại học Điện lực tham dự - Ảnh: H.Tr

Các đại biểu tham dự buổi làm việc -Ảnh: H.Tr

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh, trên cơ sở thống nhất chương trình hợp tác với Trường đại học Điện lực, tỉnh giao Trường đại học Quảng Bình, cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp và cao đẳng Nghề Quảng Trị làm đầu mối phối hợp tổ chức triển khai.

Đồng chí cũng giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu địa điểm phù hợp, kịp thời thống nhất phương án lựa chọn cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.