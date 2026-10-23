Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ 2 sân bay Long Thành, ảnh chụp tháng 10/2026. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chiều 23/10, Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Cảng Long Thành) ký kết quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đưa Cảng Long Thành vào khai thác.

Theo quy chế, ở lĩnh vực an ninh hàng không, hai bên phối hợp kiểm tra hàng rào ranh giới sân bay, rà soát đường mòn, lối mở, khắc phục các vị trí chưa khép kín; nhận diện, kiểm soát nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, nhất là khu vực cất, hạ cánh; thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin 24/24 giờ về thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kịp thời thông báo khi phát hiện UAV hoạt động gần sân bay.

Trong bán kính 18,5km từ điểm quy chiếu sân bay (ARP), các bên phối hợp kiểm soát việc sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn; rà soát công trường, bãi tập kết vật liệu, bãi rác, hoạt động chăn nuôi, chăn thả vật nuôi và các nguồn phát sinh khói, bụi ảnh hưởng tầm nhìn khu vực tiếp cận đường cất, hạ cánh; thống kê, kiểm soát các điểm thu hút chim, động vật hoang dã trong phạm vi 13km, hạn chế nguy cơ mất an toàn bay.

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không trong trường học, khu dân cư, nhất là khu vực giáp ranh sân bay, vận động người dân không thả diều, bóng bay, đèn trời, UAV gần sân bay, không chiếu đèn laser vào buồng lái, đốt rác gây khói hoặc thả rông vật nuôi gần hàng rào an ninh.

Về ứng phó khẩn nguy, Cảng Long Thành bố trí Đội Y tế trực 24/7, phối hợp với Trạm Y tế phường Long Thành triển khai sơ cứu, phân loại, vận chuyển nạn nhân và huy động bổ sung nhân lực, phương tiện khi cần thiết. Hai bên cũng phối hợp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn tàu bay trong phạm vi 8km từ điểm quy chiếu sân bay.

Với công tác điều tiết giao thông trên tuyến T1, T2, các nút giao kết nối và đường dân sinh quanh sân bay, hai bên phối hợp theo dõi tình hình qua hệ thống camera, xử lý ùn tắc, tai nạn; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trông giữ xe tự phát, đón trả khách trái quy định và các hành vi gây mất trật tự trên các tuyến kết nối.

Hai bên cũng phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở, hướng dẫn thủ tục cư trú cho người lao động làm việc tại Cảng Long Thành; thông tin về quy hoạch, tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo điều kiện để lao động địa phương, nhất là con em các hộ nhường đất phục vụ dự án vào làm việc tại sân bay.

Tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Thành đề nghị hai bên sớm xác định đầu mối, quy trình xử lý công việc, bảo đảm rõ trách nhiệm, thông tin thông suốt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Địa phương mong muốn phối hợp với Cảng Long Thành nhằm kết nối đào tạo nghề, việc làm cho người dân, nhất là các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khai thác; yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện dự án mà còn phải bảo đảm sự sẵn sàng đồng bộ về an ninh, an toàn và khả năng ứng phó các tình huống phát sinh.

An ninh, an toàn hàng không không chỉ phụ thuộc vào hoạt động bên trong cảng hàng không mà còn gắn chặt với các điều kiện liên quan tại khu vực lân cận. Việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, chủ động và hiệu quả giữa hai đơn vị.

Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, với diện tích 5.000 ha. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, cuối tháng 12 năm 2026 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại. Các đơn vị đang tập trung nguồn lực, ưu tiên hoàn thiện các phần việc trọng yếu tại nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe.

Đồng thời, các đơn vị chạy thử thiết bị, tổ chức thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng, hệ thống, quy trình, đồng thời đánh giá rủi ro và xác nhận độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống, hạ tầng và nhân sự trước ngày đưa vào khai thác./.