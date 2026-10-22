Phối hợp chặt, tuyên truyền sâu, lan toả rộng

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền báo chí, tuyên truyền lĩnh vực quân sự, QP, QSĐP, bảo đảm bám sát đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân khu, địa phương và yêu cầu, thực tiễn công tác trong tình hình mới.

Các phóng viên tác nghiệp tại Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 năm 2025

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 cho biết: Trong giai đoạn 2024 - 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QSĐP, bảo đảm bám sát chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân khu và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 1 thường xuyên chỉ đạo, định hướng Báo Quân khu 1 phối hợp với cơ quan Báo và PTTH các địa phương; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền.

Từ năm 2024 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 12 hội nghị, hơn 60 lượt cung cấp thông tin, tư liệu cho phóng viên; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cung cấp 306 thông tin, tư liệu, 1.686 hình ảnh cho Báo và PTTH Lạng Sơn; trao đổi, giới thiệu 118 lượt phóng viên của Báo và PTTH Lạng Sơn để phối hợp các cơ quan, đồn biên phòng tác nghiệp; Bộ CHQS thành phố Bắc Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hằng năm; Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao ban, gặp mặt cơ quan báo chí hằng quý...

Qua đó, công tác tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) và những vấn đề được cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quan tâm. Trong giai đoạn 2024 - 2026, các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu 1 đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự và sản phẩm truyền thông trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Nhiều nội dung được duy trì thường xuyên theo chuyên đề, góp phần đưa thông tin về nhiệm vụ QP, QSĐP đến với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Cụ thể, Báo và PTTH Bắc Ninh mỗi tháng phối hợp sản xuất, phát sóng 4 chương trình phát thanh và đăng tải 4 chương trình trên báo in, báo điện tử chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” (QPTD); Báo và PTTH Lạng Sơn mỗi tháng sản xuất 2 chương trình truyền hình và 2 chương trình phát thanh chuyên mục QPTD; Báo và PTTH Thái Nguyên mỗi tháng tổ chức 3 chương trình trên báo in, báo điện tử và 2 chương trình phát thanh chuyên mục QPTD…

Bên cạnh tuyên truyền các nhiệm vụ thường xuyên, báo chí còn kịp thời phản ánh hoạt động của LLVT trong những thời điểm xảy ra thiên tai. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, sát cánh cùng Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ đã làm nổi bật phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Qua đây góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng phóng viên Báo và PTTH Lạng Sơn tác nghiệp ghi hình ảnh các lực lượng tham gia khai quật mộ liệt sĩ phục vụ lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại địa bàn thôn Long Thịnh, xã Quốc Khánh

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bộ CHQS tỉnh với Báo và PTTH Lạng Sơn, Cục Chính trị Quân khu 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ QP, QSĐP. Thông qua trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng tin, bài, phóng sự, các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh được phản ánh kịp thời, toàn diện. Qua đó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và những đóng góp của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương được lan tỏa sâu rộng.

Cùng với duy trì phối hợp tuyên truyền thường xuyên, các cơ quan, đơn vị còn chú trọng trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, phát huy vai trò của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, phản ánh sát thực tiễn nhiệm vụ QP, QSĐP. Hiệu quả phối hợp được thể hiện rõ qua hoạt động của từng địa phương.

Bám sát thực tiễn

Tại Lạng Sơn, việc thực hiện quy chế phối hợp được gắn với nhiệm vụ QP, QSĐP và đặc điểm của tỉnh biên giới. Báo và PTTH Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Bộ

CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời phản ánh hoạt động của LLVT trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lạng Sơn cho biết: Thực hiện quy chế phối hợp, Báo và PTTH Lạng Sơn luôn chủ động bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Chính trị Quân khu 1, nhiệm vụ QP, QSĐP và yêu cầu thực tiễn để xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí. Đội ngũ phóng viên nỗ lực bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị LLVT, phản ánh kịp thời, toàn diện các mặt công tác. Báo và PTTH Lạng Sơn luôn làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời những nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đặc biệt là Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch.

Thực tiễn phối hợp tại địa phương cho thấy, việc trao đổi thông tin thường xuyên, thống nhất định hướng nội dung đã tạo điều kiện để báo chí phản ánh kịp thời nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những đóng góp thiết thực của LLVT đối với cộng đồng. Công tác phối hợp tuyên truyền có những chuyển biến tích cực. Bình quân mỗi tháng Bộ CHQS tỉnh, Báo và PTTH Lạng Sơn phối hợp phát 2 chuyên mục QPTD trên sóng truyền hình và 2 chuyên mục QPTD trên sóng phát thanh; đồng thời duy trì chuyên mục “Vì chủ quyền biên giới quốc gia”; ngoài ra có nhiều tin, bài phát trên báo in và báo điện tử.

Cán bộ, phóng viên tác nghiệp ghi nhận hình ảnh lực lượng vũ trang giúp Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 năm 2026 tại xã Na Sầm

Hình thức tuyên truyền cũng ngày đa dạng, phong phú, nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở địa phương, nhất là tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa. Trong giai đoạn 2024 - 2026, các nền tảng thông tin của LLVT tỉnh đã đăng tải hơn 4.000 tin, bài; gần 200 video và các sản phẩm truyền thông khác, đạt hơn 200.000 lượt tiếp cận và gần 150.000 lượt tương tác.

Với đặc thù địa bàn biên giới, các nội dung tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, công tác dân vận, xây dựng cơ sở vững mạnh và chăm lo đời sống Nhân dân có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Giai đoạn 2024 - 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QP, QSĐP, bảo đảm bám sát chủ trương của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân khu và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 1 thường xuyên chỉ đạo, định hướng Báo Quân khu 1 phối hợp với cơ quan Báo và PTTH các địa phương; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền”.

Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1

Đại úy Lý Văn Nhất, một trong các đồng chí được giao nhiệm vụ tuyên truyền của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị tiếp cận thực tiễn. Mỗi khi có sự kiện mang đậm dấu ấn của lực lượng biên phòng, chúng tôi lập tức bám nắm hiện trường, thu thập tư liệu để cung cấp, chia sẻ nhanh chóng cho các cơ quan thông tấn báo chí. Chính cơ chế phối hợp thông tin hai chiều, linh hoạt và kịp thời đã giúp các tác phẩm báo chí luôn mang đậm hơi thở thực tiễn, khắc họa sâu sắc hình ảnh người lính quân hàm xanh.

Kết quả phối hợp giai đoạn 2024 - 2026 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác QP, QSĐP, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị với Báo và PTTH các tỉnh, thành phố trên địa bàn; lan tỏa hình ảnh LLVT, củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.