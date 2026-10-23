Phối hợp chặt chẽ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, đối chứng đúng đối tượng

Lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Ngày 23/10, tại phường Phan Đình Phùng, lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của các thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 19 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Hoạt động này được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Đây là hoạt động thuộc đợt 2 năm 2026, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 23 đến ngày 25/10/2026, với số lượng dự kiến 1.011 trường hợp. Công tác thu nhận mẫu ADN do lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, an toàn thông tin và yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Đối tượng thu nhận mẫu là thân nhân của các liệt sỹ chưa xác định được danh tính, theo danh sách rà soát, gồm: mẹ đẻ của liệt sỹ; bà ngoại; anh, chị, em ruột cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sỹ; anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sỹ và con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sỹ.

Đây là hoạt động thuộc đợt 2 năm 2026, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 23-25/10, với số lượng dự kiến 1.011 trường hợp. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được phân tích, đối chiếu, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ quá trình xác định danh tính liệt sỹ.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN có ý nghĩa quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; góp phần đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đối với những trường hợp thân nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu ADN lưu động trực tiếp tại gia đình.

Việc triển khai đồng bộ hoạt động thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sỹ chưa rõ thông tin, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

* Tại Lạng Sơn, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định đều có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình liệt sỹ và toàn xã hội.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sự kiện do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức chiều 23/10.

Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 đánh giá cao Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là tìm kiếm một phần mộ mà là tìm một đồng đội, một người con cho gia đình, quê hương và trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được thực hiện trong điều kiện nhiều khó khăn do yếu tố thời gian, địa hình, nhân chứng, thân nhân tuổi đã cao.

Thời gian từ nay đến thời điểm 27/7/2027 không dài do đó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền; đồng thời, tập trung xác minh thông tin liệt sỹ, phần mộ liệt sỹ để tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn và triển khai ngay việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại những khu vực xác định có hài cốt liệt sỹ..

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học đề nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì rà soát toàn bộ kết quả giai đoạn 1; lập danh mục các nguồn tin, khu vực trọng điểm, phân loại mức độ tin cậy, xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm năm 2027 và giai đoạn 2 theo từng địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cho biết tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2027 và giai đoạn 2. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo rà soát, xác minh nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sỹ, hồ sơ địa phương và nhân dân. Không để thông tin được cung cấp nhưng không có đầu mối tiếp nhận, không kiểm chứng hoặc không phản hồi.

Việc tổ chức khảo sát, khai quật, hoàn mộ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sỹ; hướng dẫn, phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm đối chứng theo đúng đối tượng, quy trình, thẩm quyền...

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn, năm 2026 và thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã khảo sát, tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 353 phần mộ tại 4 nghĩa trang, sớm hơn kế hoạch 4 tháng; trong đó, thu được 223 mẫu để phục vụ giám định, đồng thời thu nhận 3.119 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ. Qua đối sánh ADN, bước đầu đã xác định được phần mộ của 2 liệt sỹ.

Năm 2027 và triển khai giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định tiếp tục rà soát, thu thập, xác minh, phân loại 100% nguồn thông tin mới về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tập trung tìm kiếm, quy tập tại các khu vực đã có thông tin, căn cứ xác định.

Tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 4-6 hài cốt liệt sỹ; lấy mẫu sinh phẩm đối với 100% thân nhân liệt sỹ và các mộ liệt sỹ có một phần thông tin trong các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.