Phối hợp chặt chẽ, phục vụ tốt nhất Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 39 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội sẽ làm việc khoảng 28 ngày, trong đó có cả thứ Bảy và Chủ nhật, tiến hành theo 2 đợt và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc làm việc

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian làm việc ngắn, nội dung nhiều, nên công tác phối hợp phải hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ ĐBQH, bảo đảm các điều kiện phục vụ Kỳ họp.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Hạnh Thu trình bày một số lưu ý về công tác phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Văn phòng Quốc hội đã ban hành Hướng dẫn số 3033/HD-VPQH ngày 30/9/2026 về một số nội dung công tác phục vụ Kỳ họp và Đề án số 3163/ĐA-VPQH ngày 12/10/2026 về tổ chức công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền về Kỳ họp. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố (Văn phòng Đoàn) bám sát Hướng dẫn, Đề án nêu trên để triển khai thực hiện.

Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhất là về lập pháp, trong khi thời gian rất hạn chế, Kỳ họp được tổ chức theo cách thức mới. Theo đó, ngay sau khi ĐBQH cho ý kiến về từng dự án, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án đó, không để dồn việc về cuối Kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xen kẽ trong thời gian Quốc hội họp để cho ý kiến lần lượt về việc tiếp thu, chỉnh lý từng dự án luật, nghị quyết.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vũ Thị Thu Nga trả lời câu hỏi của đại diện các Văn phòng Đoàn

Cách làm này giúp ĐBQH có thêm thời gian nghiên cứu trước khi xem xét, quyết định, nhưng cũng đòi hỏi ý kiến thảo luận của ĐBQH ở tổ, ở Hội trường phải được ghi nhận đầy đủ, gửi về rất nhanh và tài liệu đã chỉnh lý phải đến tay ĐBQH kịp thời.

Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh trả lời câu hỏi của các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh

Để phục vụ tốt Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đề nghị Văn phòng Đoàn theo dõi sát chương trình Kỳ họp và các thông báo điều chỉnh trên eOffice, App Quốc hội, kịp thời báo cáo Trưởng đoàn và ĐBQH thuộc Đoàn để chủ động sắp xếp công việc, nghiên cứu tài liệu; báo cáo ĐBQH tập trung chuẩn bị kỹ ý kiến thảo luận ở Tổ, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; những ý kiến chưa có điều kiện phát biểu thì gửi bằng văn bản để cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu.

Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số Nguyễn Đại Vũ trả lời ý kiến của các Văn phòng Đoàn

Văn phòng Đoàn gửi biên bản phiên họp Tổ, Đoàn và ý kiến bằng văn bản của ĐBQH về đơn vị phụ trách nội dung sớm nhất để các cơ quan xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngay trong Kỳ họp. Tiếp nhận và chuyển ngay đến ĐBQH các tài liệu tiếp thu, giải trình, dự thảo đã chỉnh lý, kể cả ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ…

Đại diện các Văn phòng Đoàn phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Với khối lượng công việc rất lớn và cách thức tổ chức mới của Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đề nghị các Văn phòng Đoàn, các Vụ chuyên môn thuộc Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chủ động, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, góp phần phục vụ thành công Kỳ họp.

Tại cuộc làm việc, đại diện các Văn phòng Đoàn và các Cục, Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội đã trao đổi, thống nhất các vấn đề liên quan đến công tác phục vụ Kỳ họp như: cơ sở vật chất, thiết bị, công tác phục vụ ĐBQH; kinh phí, chế độ, định mức chi dành cho các hoạt động…

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo, chuyên viên các Văn phòng Đoàn.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Đoàn để kịp thời giải quyết mọi vướng mắc; nghiên cứu giải quyết tối đa kiến nghị, đề xuất của Văn phòng Đoàn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất hoạt động của Quốc hội.