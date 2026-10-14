Phối hợp chặt chẽ, giữ vững tuyến biên giới An Giang

Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ký Quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã, phường, đặc khu biên giới, cụ thể hóa cơ chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tình hình khu vực biên giới tỉnh An Giang tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn biến với phương thức ngày càng tinh vi. Trong khi đó, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh của ngày càng cao. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ giữa cấp ủy địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới. Do đó, thời gian qua, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành nhiều chủ trương chuyên đề về công tác biên phòng; tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong triển khai các nghị quyết, chiến lược về bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: “Trước đây, việc phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy, chính quyền và các ngành trong xử lý một số vấn đề trên địa bàn có lúc chưa thật đồng bộ, nhất là khi phát sinh vụ việc cần huy động nhiều lực lượng. Từ khi Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy An Giang được triển khai, trách nhiệm, nội dung và cơ chế trao đổi giữa các bên được xác định rõ hơn. Những vấn đề phát sinh trên biên giới được thông tin, trao đổi và thống nhất hướng xử lý sớm, không để bị động, bất ngờ, tạo điều kiện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hơn 35.000 lượt tuần tra, kiểm soát với trên 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; làm thủ tục xuất, nhập bến cho hàng trăm nghìn lượt tàu cá và hàng triệu lượt ngư dân, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động trên biển, cửa khẩu và khu vực biên giới. Trong công tác phòng, chống thiên tai, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo, hướng dẫn hơn 13.000 lượt phương tiện với trên 100.000 lượt người chủ động tránh bão, áp thấp nhiệt đới; điều động 118 lượt phương tiện, cùng hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân, ngư dân vượt qua thiên tai. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 6.512 vụ với 10.091 đối tượng, thu giữ hơn 173kg ma túy các loại và trên 200kg cần sa; khởi tố, điều tra 170 vụ, 204 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 6.066 vụ, 9.762 đối tượng, phạt tiền hơn 76 tỷ đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển, đảo.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ chế phối hợp

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, cán bộ đồn Biên phòng tiếp tục được giới thiệu tham gia cấp ủy địa phương, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp, khu phố, trực tiếp phụ trách các hộ gia đình khu vực biên giới, biển, đảo. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 18 cán bộ đồn Biên phòng tiếp tục tham gia cấp ủy địa phương; 11 đồng chí lãnh đạo các xã, phường, đặc khu biên giới được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Vĩnh Xương bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình ông Trần Văn Nhờ, ngụ tại ấp Phú Quý, xã Vĩnh Xương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đồng chí Quách Tố Giang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Phú đánh giá: “Việc cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền cơ sở giúp địa phương và đồn Biên phòng có điều kiện trao đổi thông tin thường xuyên, thống nhất cách xử lý những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Từ quản lý dân cư, hoạt động qua lại biên giới đến những vấn đề liên quan an ninh trật tự, khi có dấu hiệu phức tạp đều được trao đổi sớm để cùng đưa ra biện pháp xử lý. Qua đó, công tác quản lý địa bàn chủ động hơn, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng”.

Cùng với đó, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy An Giang đã tạo điều kiện để Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng. Các phong trào, chương trình như “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong 5 năm, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã vận động xây dựng 135 căn nhà, trao hơn 50.000 phần quà, với tổng trị giá trên 34 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế, nhu yếu phẩm cho nhân dân hơn 15 tỷ đồng, nhận đỡ đầu 149 học sinh, nhận nuôi 10 em nhỏ và huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia gần 30.000 ngày công lao động giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm đường, thu hoạch mùa màng...

Ông Trần Văn Nhờ, sinh năm 1946, ngụ tại ấp Phú Quý, xã Vĩnh Xương, là một trong nhiều gia đình được Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hỗ trợ. Năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Xương bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cho gia đình ông. Ông Nhờ chia sẻ: “Nhà cũ của tôi đã xuống cấp, mỗi khi mưa lớn, gia đình tôi rất bất an. Thật may mắn, gia đình tôi được Bộ đội Biên phòng và địa phương hỗ trợ căn nhà mới, có chỗ ở chắc chắn, từ nay, chúng tôi yên tâm, không phải lo lắng gì nữa”.

Hiệu quả của Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy An Giang còn thể hiện rõ qua sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc đầu tư nguồn lực cho công tác biên phòng. Trong 5 năm qua, tỉnh đã bố trí hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng; chỉ đạo 14 cơ quan, ban, ngành kết nghĩa với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thực tiễn 5 năm qua khẳng định, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy An Giang không chỉ tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ công tác biên phòng. Việc tiếp tục ký kết và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy An Giang giai đoạn 2026-2030 sẽ là nền tảng để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.