Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, bao gồm các dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; tu bổ tòa nhà Phủ Chủ tịch và cải tạo nâng cấp Khu Di tích tại Phủ Chủ tịch; quy hoạch cải tạo, xây dựng các khu trụ sở cơ quan đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương; ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra, đồng chí yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trước đó, ngày 22/10/2026, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, gồm 23 đồng chí. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Trưởng ban: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Văn phòng Trung ương Đảng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.