Phối hợp chặt chẽ, an toàn trong thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ ​

Thu nhận mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ.

Hoạt động này được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Thái Nguyên về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là hoạt động thuộc đợt 2 năm 2026, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 23 đến ngày 25/10/2026, với số lượng dự kiến 1.011 trường hợp. Công tác thu nhận mẫu ADN do lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, an toàn thông tin và yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Đây là hoạt động thuộc đợt 2 năm 2026, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 23 - 25/10, với số lượng dự kiến 1.011 trường hợp.

Đối tượng thu nhận mẫu là thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, theo danh sách rà soát, gồm: mẹ đẻ của liệt sĩ; bà ngoại; anh, chị, em ruột cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ và con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được phân tích, đối chiếu, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phục vụ quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Việc triển khai thu nhận mẫu ADN có ý nghĩa quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Đối với những trường hợp thân nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu ADN lưu động trực tiếp tại gia đình.

Việc triển khai đồng bộ hoạt động thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.