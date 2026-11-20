Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km0+900 tỉnh lộ 213, thuộc xã Trùng Khánh, tổ công tác, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Công an xã Trùng Khánh phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện ô tô màu trắng, biển kiểm soát 98A-927.21 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 người cùng 3 thùng xốp chứa nhiều khối hình hộp được bọc bằng giấy nilon màu đỏ, vàng, có ký tự chữ Trung Quốc nghi là pháo nổ, với trọng lượng khoảng 50 kg.

Các đối tượng, gồm: Nguyễn Nông Bảo Huy (sinh năm 2006), trú tại xóm Bản Đà, xã Trùng Khánh, là người điều khiển phương tiện; Nông Xuân Trường (sinh năm 200), trú tại xóm Bản Luông và Hoàng Văn Toản (sinh năm 2006), trú tại xóm Bản Chang cùng thuộc xã Đình Phong. Bước đầu, 3 người khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ và pháo nổ, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.