Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đang di chuyển trên Quốc lộ 51

Đối tượng Cao Thanh Nam vừa bị bắt giữ khi đang di chuyển qua Quốc lộ 51. (Ảnh:CACC)

Ngày 26/10/2026, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an TP Cần Thơ bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển trên Quốc lộ 51.

Theo đó, Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương bắt giữ Cao Thanh Nam (SN 2004), đối tượng đang bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tổ tuần tra Công an phường Tam Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ và Công an xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ tiến hành bắt giữ Nam khi đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 51 (đoạn trước trụ sở Trạm giao thông Quốc lộ 51, thuộc địa bàn phường Tam Phước).

Đối tượng Cao Thanh Nam có hộ khẩu thường trú tại ấp Long Trường 2, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ. Nam bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19279 ngày 23/9/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bắt giữ, các đơn vị tiến hành phối hợp xử lý theo quy định, phục vụ công tác điều tra của Cơ quan có thẩm quyền.