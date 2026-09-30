Phối hợp bắt 2 đối tượng, thu hơn 2.200 viên ma túy tại Lào
Ngày 29/9/2026, tại khu vực ngã ba Sốp Bâu, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, tổ công tác ngoại biên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Viêng Xay phát hiện, bắt quả tang Thạo Công Trang (SN 2000), trú tại bản Hua Khăng, huyện Viêng Xay, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.200 viên ma túy tổng hợp.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục bắt khẩn cấp Thạo Nong Lăm (SN 1983), trú tại bản Na Cáy, huyện Viêng Xay. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 26 lọ ma túy dạng nước dùng để pha chế với nước đun lá Kathom được thẩm lậu từ Thái Lan, 9 điếu thuốc lá điện tử, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 19 triệu kíp cùng một số tài liệu, vật chứng liên quan.
Các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/phoi-hop-bat-2-doi-tuong-thu-hon-2200-vien-ma-tuy-tai-lao-daj6JXuDg.html