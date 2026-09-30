Phối hợp bắt 2 đối tượng, thu hơn 2.200 viên ma túy tại Lào

Đối tượng Thạo Nong Lăm (ở giữa) cùng tang vật tại cơ quan Công an

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục bắt khẩn cấp Thạo Nong Lăm (SN 1983), trú tại bản Na Cáy, huyện Viêng Xay. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 26 lọ ma túy dạng nước dùng để pha chế với nước đun lá Kathom được thẩm lậu từ Thái Lan, 9 điếu thuốc lá điện tử, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 19 triệu kíp cùng một số tài liệu, vật chứng liên quan.

Các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.