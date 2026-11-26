Thời gian qua, công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng 2 bên triển khai thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực. Để tăng cường công tác phối hợp, mới đây, lãnh đạo UBND 2 tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp cấp tỉnh trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh. Ảnh: LÊ VẠN TIẾP

Triển khai thường xuyên

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với hơn 529.488ha, chiếm hơn 61% diện tích tự nhiên; trong đó diện tích có rừng hơn 411.156ha, hơn 23.448ha đã trồng rừng. Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 170km, thuộc địa giới hành chính 10 xã phía Khánh Hòa và 8 xã phía Đắk Lắk. Diện tích rừng giáp ranh của tỉnh với tỉnh Đắk Lắk chủ yếu thuộc lâm phận 3 đơn vị chủ rừng nhà nước gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương và Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, thuộc địa giới hành chính các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh. Ngoài ra, vẫn còn một số diện tích chưa giao, chưa cho thuê do UBND cấp xã quản lý ở các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Tây Ninh Hòa giáp ranh với các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk.

Những năm qua, Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, một số địa phương vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh đã có quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR. Công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra, truy quét của lực lượng chức năng 2 tỉnh tại khu vực giáp ranh được thực hiện thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực; các vụ việc vi phạm xảy ra tại khu vực rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các khu vực rừng giáp ranh như: Khu vực thuộc lòng hồ thủy điện Ea Krông Rou (xã Tây Ninh Hòa), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh ở Suối Hương hay lâm phận Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương tại các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh... đã giảm nhiều.

Phát biểu tại hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai mới đây, đồng chí TRỊNH MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực tiễn cho thấy, khu vực rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; lấn chiếm đất rừng; phá rừng để lấy đất sản xuất. Nếu không kịp thời trao đổi thông tin, thiếu cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của 2 tỉnh thì rất dễ phát sinh điểm nóng. Do đó, các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng của 2 tỉnh cần triển khai hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp đã được lãnh đạo UBND 2 tỉnh ký kết nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực giáp ranh giữa 2 địa phương.

Theo ông Nguyễn Danh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk được chú trọng triển khai, lực lượng Kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt, đơn vị chủ rừng và chính quyền cơ sở trực tiếp bám địa bàn, phối hợp thực hiện. Việc trao đổi nắm bắt thông tin thường xuyên giữa các lực lượng chức năng của 2 tỉnh đã giúp phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại các khu vực rừng giáp ranh. Việc tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; khi phát sinh các vụ việc vi phạm tại khu vực giáp ranh, lực lượng chức năng 2 bên đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Lực lượng Kiểm lâm 2 tỉnh cũng thường xuyên đánh giá kết quả phối hợp, kịp thời điều chỉnh công tác phối hợp để sát với thực tế, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất... Mặc dù vậy, tình hình vi phạm pháp luật tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Một khu vực rừng giáp ranh 2 tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk thuộc địa bàn xã Tây Ninh Hòa. Ảnh: VĂN KỲ

Phối hợp thực chất, tạo chuyển biến rõ nét

Để tăng cường công tác phối hợp, mới đây, lãnh đạo UBND 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; PCCCR và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh. Nội dung phối hợp tập trung vào công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về lâm nghiệp; trao đổi thông tin, dữ liệu; tuyên truyền; nhận diện nguy cơ, điểm nóng; tuần tra, kiểm tra; phối hợp xử lý vụ việc vi phạm hành chính, có dấu hiệu tội phạm; quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; bảo vệ loài, đa dạng sinh học; PCCCR; hỗ trợ lực lượng, phương tiện; chế độ báo cáo, giao ban và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến khu vực giáp ranh. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; PCCCR và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Theo ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để thực hiện tốt quy chế phối hợp đã được lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk ký kết, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các nội dung phối hợp bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong đó, sẽ tăng cường trao đổi thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn giáp ranh; phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét và xử lý vi phạm tại khu vực rừng trọng điểm, địa bàn giáp ranh; phối hợp hiệu quả trong công tác PCCCR. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng khu vực giáp ranh... Việc thực hiện quy chế phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện; đề xuất xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh.