Phối hợp bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương

Theo Quy chế, hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nhất là tình trạng chậm đóng, trốn đóng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Đại biểu tham dự hội nghị ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Triệu Trung Hiếu nhấn mạnh, việc ký kết quy chế là cơ sở để hai ngành tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xem xét khởi kiện theo đúng điều kiện, trình tự và quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc khắc phục vi phạm.

Giám đốc BHXH tỉnh Triệu Trung Hiếu nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Liêm đề nghị hai ngành sớm triển khai quy chế đến các đơn vị trực thuộc, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm phối hợp; bảo đảm việc tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin kịp thời, chính xác. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, nhất là người lao động thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Liêm đề nghị hai ngành sớm triển khai quy chế đến các đơn vị trực thuộc, xác định rõ đầu mối và trách nhiệm phối hợp.

Hai đơn vị BHXH tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp.

Việc ký kết, thực hiện quy chế giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai ngành trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời củng cố việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.