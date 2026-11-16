Phối hợp bảo vệ động vật hoang dã, thủy sản khu vực bán đảo Sơn Trà

Lực lượng liên ngành phát hiện, phá hủy bẫy kẹp săn bắt động vật hoang dã trái phép đặt trên các khu rừng Sơn Trà.

Đoàn kiểm tra có 160 thành viên gồm lực lượng Công an, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng, Quân sự, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng và lực lượng ở cơ sở tham gia. Các tổ công tác tập trung kiểm tra các tuyến đường nhánh, lối mở, khu vực tiếp giáp rừng tự nhiên và những vị trí có nguy cơ bị lợi dụng để đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng keo dính, thiết bị phát âm thanh dụ bắt chim. Qua tuần tra, lực lượng Kiểm lâm ghi nhận các loại bẫy kẹp, bẫy dây, bẫy sóc, bẫy chồn vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa động vật hoang dã. Ngoài ra, tình trạng người dân, du khách cho khỉ ăn tùy tiện cũng khiến một số cá thể thường xuyên xuống đường, tiếp cận con người. Bên cạnh bảo vệ động vật rừng, mô hình còn tập trung kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trái phép bằng chất nổ, chấtđộc, xung điện và ngư cụ tận diệt; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Việc tổ chức tuần tra liên ngành nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi săn bắt động vật hoang dã, khai thác thủy sản trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn - Trưởng Công an phường Sơn Trà cho biết, mô hình được thành lập xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các lực lượng thay vì triển khai nhiệm vụ riêng lẻ.