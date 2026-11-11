Phối hợp bảo vệ an toàn công trình dầu khí trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Thăm dò khai thác dầu khí tổ chức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên khu vực biên giới biển. Ảnh: Hoàng Tá

Trang bị kiến thức pháp luật cho ngư dân

Với hệ thống cửa biển, cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền, vùng biển Cà Mau thường xuyên diễn ra các hoạt động khai thác, vận chuyển và giao thương. Bên cạnh đóng góp vào phát triển kinh tế biển, hoạt động của người và phương tiện cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những khu vực có công trình dầu khí ngoài khơi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức pháp luật, giúp ngư dân nhận biết những khu vực cần bảo vệ và nắm rõ các quy định khi hoạt động trên biển là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý địa bàn.

Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Thăm dò khai thác dầu khí tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân tại các địa bàn ven biển. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển; khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngăn chặn hoạt động khai thác mang tính hủy diệt cũng được phổ biến, gắn với trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng phổ biến quy định về bảo vệ công trình dầu khí, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động dầu khí và những hành vi vi phạm có thể bị xử lý. Ngư dân được cung cấp thông tin về các khu vực có yêu cầu bảo vệ, ý nghĩa của hệ thống cảnh báo, những hoạt động không được thực hiện khi tàu thuyền hoạt động gần công trình dầu khí. Bên cạnh đó, các nội dung về an toàn hàng hải, phòng tránh tai nạn, sự cố trên biển cũng được lồng ghép nhằm giúp bà con chủ động bảo vệ người và phương tiện trong quá trình khai thác.

Theo Thượng tá Võ Minh Đương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, hoạt động phối hợp tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn cho ngư dân, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới với doanh nghiệp dầu khí. Các nội dung được lựa chọn theo hướng thiết thực, dễ hiểu, sát với hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển, giúp bà con nắm được những quy định liên quan trực tiếp đến quá trình khai thác và bảo vệ công trình dầu khí.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Đối với ngư dân, kiến thức được phổ biến tại các buổi tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, bởi hoạt động khai thác thủy sản thường diễn ra trên những vùng biển rộng, trong điều kiện thời tiết và môi trường làm việc phức tạp. Việc hiểu rõ các quy định về bảo vệ công trình dầu khí giúp chủ tàu, thuyền trưởng chủ động xác định phạm vi hoạt động, tránh những hành vi có thể gây mất an toàn cho công trình và chính phương tiện của mình.

Ông Nguyễn Văn Linh, chủ tàu cá CM-92347-TS, ngụ tại ấp 9, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, cho biết, qua các buổi phổ biến pháp luật, ông hiểu rõ hơn những cảnh báo và yêu cầu bảo đảm an toàn đối với công trình dầu khí ngoài khơi. Từ những kiến thức được hướng dẫn, ông xác định phải chấp hành nghiêm các quy định khi đưa tàu hoạt động gần công trình, tránh các hành vi có thể gây mất an toàn cho công trình, phương tiện và người lao động. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ mất an toàn đối với công trình dầu khí, tàu thuyền và người lao động, ông sẽ kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.

Cùng với việc nâng cao nhận thức về bảo vệ công trình dầu khí, công tác tuyên truyền còn giúp ngư dân quan tâm hơn đến các yêu cầu bảo đảm an toàn trong mỗi chuyến biển. Chủ tàu, thuyền trưởng được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, chuẩn bị đầy đủ trang bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc và cập nhật diễn biến thời tiết. Việc quản lý thuyền viên, tổ chức khai thác đúng quy định, chuẩn bị phương án ứng phó với những tình huống bất lợi cũng cần được thực hiện nghiêm túc trước khi xuất bến.

Theo ông Lê Quang Ánh, Trưởng phòng An toàn sức khỏe môi trường, Công ty Thăm dò khai thác dầu khí, hoạt động phối hợp tuyên truyền giúp ngư dân có thêm kiến thức thực tế về hoạt động dầu khí trên biển, hiểu rõ hơn yêu cầu bảo vệ công trình, thiết bị và trách nhiệm của mình trong việc duy trì an toàn. Khi ngư dân nắm vững quy định, chủ động chấp hành và kịp thời thông báo các tình huống bất thường, nguy cơ xảy ra sự cố gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất sẽ được giảm thiểu.

Thượng tá Võ Minh Đương cho biết, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với Công ty Thăm dò khai thác dầu khí và các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trọng tâm là kết hợp tuyên truyền trực tiếp với phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin cảnh báo an toàn; tăng cường trao đổi với chủ tàu, thuyền trưởng trước mỗi chuyến biển. Các đơn vị cũng thường xuyên nắm tình hình địa bàn, giải đáp những vướng mắc để ngư dân hiểu và thực hiện đúng quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Thăm dò khai thác dầu khí khen thưởng các ngư dân tiêu biểu trong tham gia bảo vệ công trình dầu khí trên biển. Ảnh: Hoàng Tá

Phát huy vai trò ngư dân trong giữ gìn an ninh biển

Với đặc thù thường xuyên hoạt động trên các ngư trường, ngư dân có điều kiện quan sát, nắm bắt tình hình và phát hiện những dấu hiệu bất thường trên biển. Vì vậy, bên cạnh chấp hành các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ công trình dầu khí, bà con còn có thể cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác định phát huy vai trò của ngư dân là một nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên chấp hành nghiêm pháp luật, có trách nhiệm trong hoạt động trên biển sẽ góp phần hạn chế vi phạm, bảo vệ công trình phục vụ phát triển kinh tế biển. Việc kịp thời thông báo các sự cố, hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu bất thường cho lực lượng chức năng cũng giúp nâng cao hiệu quả nắm tình hình, xử lý vụ việc.

Sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng, doanh nghiệp dầu khí và ngư dân cũng góp phần hình thành mối liên hệ thường xuyên trong trao đổi thông tin, hỗ trợ bảo đảm an toàn trên biển. Trong đó, Bộ đội Biên phòng thực hiện vai trò tuyên truyền, vận động, quản lý địa bàn; doanh nghiệp cung cấp thông tin chuyên môn về công trình dầu khí và các yêu cầu bảo vệ; ngư dân nâng cao ý thức chấp hành, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình hoạt động trên biển.

Khi ngư dân thực sự trở thành lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, hiệu quả bảo vệ các công trình kinh tế biển sẽ được nâng lên, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Đây cũng là cơ sở để gắn hoạt động khai thác, phát triển kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ gìn bình yên trên vùng biển của Tổ quốc.