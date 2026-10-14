Phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Trong quý III năm 2026, các lực lượng: Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Các lực lượng duy trì nghiêm nền nếp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; trao đổi, xác minh 52 tin liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; huy động hơn 13.200 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì, tăng cường, với 175 lần tuần tra/1.050 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng phối hợp xử lý 29 vụ/44 đối tượng; triệt phá 3 chuyên án ma túy, thu giữ 32 bánh heroin; đấu tranh thành công Chuyên án 0726L, bắt 40 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và mua bán người.

Các lực lượng cũng phối hợp, tham mưu tổ chức 6 cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã, 1 cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động phối hợp xây dựng, rà soát, bổ sung và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ hoặc hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa nội dung phối hợp bằng kế hoạch sát với tình hình thực tế. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa ba lực lượng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2026.