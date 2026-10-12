Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, phương pháp và trách nhiệm phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Quốc hội và các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

Nguyên tắc phối hợp

Theo Quy chế, nguyên tắc phối hợp là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ Quốc hội và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Bảo đảm phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ Quốc hội, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ; tôn trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; đối với những nội dung phối hợp còn có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền, Đảng uỷ Quốc hội tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đảng uỷ Quốc hội chủ trì công tác phối hợp, bảo đảm chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả; các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ chủ động đề xuất nội dung, tích cực tham gia phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảo đảm nguyên tắc, chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sử dụng dữ liệu dùng chung trong các hoạt động phối hợp gắn với bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước.

Phương pháp phối hợp

Về phương pháp phối hợp, Quy chế nêu rõ: Thường xuyên, kịp thời thông báo, trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các nội dung phối hợp giữa các cơ quan.

Gửi văn bản đề xuất nội dung phối hợp, nêu rõ mục đích, yêu cầu phối hợp, thời hạn trả lời, kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan. Thời hạn trả lời phải phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của nội dung phối hợp; trường hợp khẩn cấp, cơ quan chủ trì trao đổi trước với cơ quan phối hợp.

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo để thống nhất nội dung phối hợp trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cử đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập các đề án, dự án khi được đề nghị và tham dự các hội nghị, hội thảo có nội dung liên quan đến các hoạt động của các bên.

Chủ trì, phối hợp tổ chức các đoàn công tác, đoàn kiểm tra, giám sát, khảo sát thực tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các phương pháp phối hợp khác phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh minh hoạ. Nguồn VGP)

Nội dung phối hợp

Theo Quy chế, nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là tăng cường phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các văn bản, nội dung trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề pháp luật chưa quy định có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chuẩn bị từ sớm chương trình lập pháp, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các báo cáo, dự án, đề án; cơ cấu tổ chức và nhân sự của Chính phủ; thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các nội dung liên quan.

Với Quân uỷ Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, tăng cường phối hợp lãnh đạo việc chuẩn bị công tác nhân sự đại biểu Quốc hội thuộc các lực lượng Quân đội và Công an nhân dân; chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết và các đề án, báo cáo về lĩnh vực quốc phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Quốc hội; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, hạ tầng số và dữ liệu.

Với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Ngoài ra, Quy chế cũng xác định rõ những nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các tỉnh ủy, thành ủy.

Xem toàn văn nội dung Quy chế tại đây: quy-che-phoi-hop.pdf