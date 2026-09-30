Phối hợp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực du lịch

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tăng cường quản lý lưu trú, lữ hành, khách du lịch quốc tế, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông; kiểm tra, hướng dẫn các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách. Qua kiểm tra thực tế, các cơ quan chức năng đã chấn chỉnh hoạt động tại một số thác, suối, sông, hồ, điểm check-in và hoạt động trải nghiệm; yêu cầu bổ sung biển cảnh báo, trang thiết bị, phương án cứu hộ, cứu nạn và tạm dừng hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Một nội dung trọng tâm được các đại biểu thảo luận tại hội nghị là quản lý hoạt động du lịch bằng mô tô, xe máy, nhất là tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và khu vực Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Đây là loại hình trải nghiệm đặc trưng trên các cung đường vùng cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trách nhiệm của doanh nghiệp tổ chức tour, cơ sở cho thuê xe; điều kiện người điều khiển và phương tiện; hợp đồng, bảo hiểm; người dẫn đoàn; cảnh báo cung đường, thời tiết và phương án xử lý sự cố, cứu hộ, cứu nạn. Hội nghị cũng thảo luận kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Tăng cường quản lý lưu trú, lữ hành, khách quốc tế, vận tải và hoạt động du lịch bằng mô tô, xe máy. Đồng thời, rà soát các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách, nhất là du lịch trải nghiệm, mạo hiểm tại thác, suối, sông, hồ, hang động, đèo núi, vách đá, điểm check-in.